به گزارش ایلنا، با نفوذ جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، وضعیت دریای مازندران از ابتدای وقت سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ظهر چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ متلاطم پیش‌بینی شده است.

طبق اعلام روابط عمومی هواشناسی مازندران، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به ساحل تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۴۳ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. همچنین ارتفاع موج در مناطق فراساحلی تا ۱.۹ متر پیش‌بینی شده است که می‌تواند منجر به غرق شدن شناورهای کوچک و صیادی شود.

هواشناسی مازندران تأکید کرده است که به دلیل احتمال اختلال در تردد شناورهای بزرگ و خطر برای قایق‌های تفریحی، هرگونه فعالیت‌های گردشگری، قایقرانی و صیادی (به‌ویژه صید پره) در این بازه زمانی ممنوع است و از فعالان دریایی خواسته شده تا تدابیر احتیاطی لازم را در بنادر اتخاذ کنند.

