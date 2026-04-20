تاکید رییس سازمان محیط زیست بر حمایت از برنامه های صیانت و تکثیر گوزن زرد ایرانی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در بازدید از مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی، بر ضرورت صیانت از این گونه ارزشمند و حمایت از برنامههای تکثیر آن تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری در جریان سفر خود به استان آذربایجان غربی، در بازدید از مجتمع تحقیقاتی رشکان واقع در پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از تمامی طرحهای نوآورانه و همکاریهای بینبخشی که با هدف نجات دریاچه ارومیه انجام میشود، حمایت خواهد کرد.
وی ضمن دریافت گزارشهای جامع از روند فعالیتهای مرکز آیندهپژوهی، بر اهمیت اتخاذ نگاه پیشنگرانه و راهبردی برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی این پهنه آبی تأکید کرد.
حضور معاون رئیس جمهور در مزار شهدای باغ رضوان ارومیه
شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر خود به استان آذربایجان غربی، همچنین با حضور در مزار شهدای باغ رضوان ارومیه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با نثار گل و قرائت فاتحه با آرمانهای آنان تجدید میثاق کرد.
وی در این مراسم با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای شهدا، عزت و اقتدار کنونی کشور را مدیون فداکاریهای آنان دانست و بر لزوم پاسداشت یاد و خاطره آنان تأکید کرد.
تاکید معاون رئیس جمهور بر توسعه درختکاری و کاشت نهال
در ادامه انصاری، بر توسعه درختکاری و کاشت نهال در این استان تاکید کرد و برنامههای درختکاری را از اولویتهای زیستمحیطی کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای محیط زیست، این اقدامات را ادامهدهنده راه آنان دانست.