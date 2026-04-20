افتتاح ۶.۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۵۶ مگاوات در گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، علی‌اصغر طهماسبی گفت: دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت مجموعاً ۶.۴ مگاوات به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ساخت ۱۵۶ مگاوات دیگر از طرح‌های نیروگاهی خورشیدی در این استان آغاز شد. این پروژه که با ابتکار استاندار گلستان به ثمر نشسته است، توسط راحله حصاری، عکاس و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) افتتاح شد.

استاندار گلستان ضمن تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران استان، جایگاه آنان را در خط مقدم اطلاع‌رسانی، به‌ویژه در دوران چالش‌برانگیز جنگ تحمیلی سوم، ستود و بر نقش مؤثر آنان در هدایت افکار عمومی تأکید کرد.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به دستاوردهای حوزه نیروگاهی در استان، اظهار داشت: «۴۰ طرح نیروگاهی کوچک و بزرگ با سرمایه‌گذاری بالغ بر هشت هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در استان گلستان به بهره‌برداری رسیده است. این سرمایه‌گذاری عظیم، حاصل همت بخش خصوصی و مدیران جهادی استان و در شرایط اوج تحریم‌های ظالمانه صورت گرفته است که بخش عمده آن در دوران جنگ تحمیلی سوم محقق شده است.

وی گفت: دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶.۴ مگاوات و اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان. ۴۱ نیروگاه خورشیدی اداری با ظرفیت ۷۳۶ کیلووات و هزینه اجرایی حدود ۳۷ میلیارد تومان. ۲۵۰ پنل خورشیدی قابل حمل ویژه جامعه عشایری استان با اعتباری معادل ۹ میلیارد تومان از طرح‌های افتتاح شده در این مراسم بود. همچنین عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاه ۳۲ مگاواتی در شهرک صنعتی گمیشان. نیروگاه ۶۴ مگاواتی متعلق به شرکت ساتبا. نیروگاه ۶۰ مگاواتی آغاز شده است.

انتهای پیام/