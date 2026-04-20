همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی ستاد انتخابات استان قزوین:

تبلیغات نامزدها در زمان تعویق انتخابات ممنوع است

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان قزوین گفت: در ایام تعویق انتخابات هرگونه تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا ممنوع است.

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نصیری دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات استان با حضور در بخش خبر ۲۰ شبکه قزوین گفت: با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انتخابات ۱۱ اردیبهشت امسال به مدت ۶۰ روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ توسط شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استان گفت: تمامی فرایندهای انتخابات تا قبل از مصوبه شورای عالی امنیت به قوت خود باقی و معتبر است.

نصیری گفت: در ایام تعویق انتخابات هرگونه تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا ممنوع است.

سخنگوی ستاد انتخابات گفت: ما موظف به برقراری عدالت و ایجاد فرصت های برابر در تبلیغات برای تمامی نامزدها هستیم بنابراین به تصریح قانون تا قبل از اعلام رسمی تقویم زمان بندی جدید برگزاری انتخابات توسط ستاد انتخابات و اعلام زمان رسم و قانونی تبلیغات با هرگونه تبلیغات پیش از موعد و زود رس از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید