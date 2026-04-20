مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام خبر داد:
حمله حیوان وحشی به گوسفندان یکی از عشایر تنگ شمیران شهرستان ایوان
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام به حمله یک جانور وحشی در آغل یکی از عشایر استان اشاره کرده و گفت: در پی وقوع حادثه حمله حیوان درنده وحشی به آغل گوسفندان یکی از عشایر منطقه «تنگ شمیران» از توابع شهرستان ایوان 17 رأس از گوسفندان این دامدار تلف شدند.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمدی افزود: بر پایه گزارشها و بررسیهای میدانی انجام شده، لاشه 17 رأس گوسفند نابالغ در این منطقه دیده شده که نشانههای آشکار از حمله جانور درنده دارند. اما برای تعیین دقیق گونه جاندار وحشی بررسیهای کارشناسی و تخصصی همچنان ادامه دارد.
وی به اعلام اظهارنظر در مورد حمله این حیوان درنده اشاره کرده و ادامه داد: اظهارنظر قطعی در این باره منوط به تکمیل بررسیهای کارشناسی است. نتیجه نهایی بررسیها درباره گونه درنده پس از جمعبندی مستندها و ارزیابیهای دقیق کارشناسی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان ایلام بر اهمیت مدیریت تعارضها میان انسان و درندگان تأکید کرده و اظهار داشت: چنین رخدادهایی ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، افزایش سطح آگاهی جوامع محلی و تقویت همکاری میان دامداران و دستگاههای مسئول را بیش از پیش نمایان میکند.
محمدی به سابقهدار بودن حمله حیوانات وحشی به دامهای مناطق عشایرنشین استان ایلام اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: جانوران وحشی گرسنه هر سال با حمله به دامهای عشایر و دامداران ساکن مناطق عشایری استان ایلام، تعدادی زیادی از گوسفندان عشایر را میدرند.