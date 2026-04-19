مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
وقوع زمینلرزه 4.1 ریشتری در دهستان سیرچ کرمان / زلزله خسارتی به همراه نداشت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان به وقوع زلزله در یکی از مناطق روستایی استان اشاره کرده و گفت: زمینلرزه 4.1 ریشتری عصر امروز یکشنبه 30 فروردین ماه در دهستان سیرچ از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان در این استان هیچگونه خسارتی به همراه نداشته است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نژادخالقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: محل وقوع زلزله در مناطق کوهستانی و خارج از سکنه بوده و به همین دلیل هیچگونه خسارت جانبی گزارش نشده است. واحدهای امدادی در محل حضور دارند و در آمادهباش کامل هستند.
وی ادامه داد: عصر امروز یکشنبه زلزلهای با شدت 4.1 ریشتر در ساعت 17:25:10 به طول جغرافیایی 57.44 و عرض جغرافیایی 30.33، در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 17 کیلومتری دهستان سیرچ از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان در استان کرمان به وقوع پیوسته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار داشت: این زمینلرزه بر اساس گزارش مؤسسه لرزهنگاری دانشگاه تهران اعلام شده است. دهستان سیرچ در فاصله 55 کیلیومتری جنوبشرقی شهرستان کرمان مرکز این استان قرار دارد و از مناطق زلزلهخیز این استان به شمار میرود.