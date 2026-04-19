به گزارش ایلنا، غلامرضا نژادخالقی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: محل وقوع زلزله در مناطق کوهستانی و خارج از سکنه بوده و به همین دلیل هیچ‌گونه خسارت جانبی گزارش نشده است. واحدهای امدادی در محل حضور دارند و در آماده‌باش کامل هستند.

وی ادامه داد: عصر امروز یکشنبه زلزله‌ای با شدت 4.1 ریشتر در ساعت 17:25:10 به طول جغرافیایی 57.44 و عرض جغرافیایی 30.33، در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 17 کیلومتری دهستان سیرچ از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان در استان کرمان به وقوع پیوسته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان اظهار داشت: این زمین‌لرزه بر اساس گزارش مؤسسه لرزه‌نگاری دانشگاه تهران اعلام شده است. دهستان سیرچ در فاصله 55 کیلیومتری جنوب‌شرقی شهرستان کرمان مرکز این استان قرار دارد و از مناطق زلزله‌خیز این استان به شمار می‌رود.

