به گزارش ایلنا، پیمان صیادی افزود: از این تعداد 7 شهر شامل بوشهر، چغادک، خارگ، جم، برازجان، دیر و عسلویه و همچنین 11 روستا شامل هلیله، بندرگاه، باغک شمالی، بنه‌گز، جنوب جم، جبرانی، کالو، هاله، زیبامکان، محمدی‌آباد و حاجی‌آباد است که دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: تاکنون 3283 واحد مسکونی در استان بوشهر ارزیابی شده است. از این تعداد 4 واحد نیازمند احداث کامل، 8 واحد نیازمند مقاوم‌سازی، 2773 واحد تعمیری و 498 مورد نیز دچار خسارت معیشتی شده که شامل انواع لوازم خانگی و لوازم سرمایه‌ای تجاری بوده است.

رئیس ستاد بازسازی جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر اظهار داشت: از تعداد 3283 واحد مسکونی آسیب دیده در جنگ، 3114 واحد مسکونی شامل 2 واحد احداثی، 2626 واحد تعمیری، 481 واحد خسارت معیشتی و 5 واحد مقاوم‌سازی مربوط به شهرستان بوشهر است.

صیادی تصریح کرد: برای خانه‌های شهرستان بوشهر که نیاز به تخلیه دارند، تسهیلات ودیعه مسکن به ازای هر واحد 7 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. تاکنون برای 251 نفر از خسارت‌دیدگان، مبلغ 29 میلیارد و 200 میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت شده است.

وی بیان داشت: در ایام جنگ رمضان بسیاری از شهروندان در شهرستان بوشهر حضور نداشتند و پس از بازگشت مردم، درخواست‌های جدیدی برای ارزیابی خسارات ثبت شده است. در این راستا پیش‌بینی می‌کنیم تعداد واحدهای تعمیری به حدود 5000 واحد افزایش یابد.

رئیس ستاد بازسازی جنگ تحمیلی سوم در استان بوشهر اضافه کرد: واحدهای مسکونی آسیب دیده این استان در 4 دسته شامل واحدهای احداثی نیازمند نوسازی کامل، واحدهای مقاوم‌سازی، واحدهای تعمیری نوع یک و واحدهای تعمیری نوع 2 مشخص و دسته‌بندی شده‌اند.

