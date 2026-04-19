به گزارش ایلنا، علی شبانی در همین خصوص با اشاره به چالش جهانی کم آبی در سال های اخیر، اظهار داشت: بر اساس داده های بانک جهانی، میلیونها نفر در نقاطی از کره زمین زندگی می کنند که ذخایر آب کافی برای تأمین نیازهای روزمره شان وجود ندارد.

وی سه عامل مهم که وضعیت تأمین آب شرب را با چالش های جدی مواجه کرده است را آلودگی منابع ، اتلاف گسترده آب و تغییرات اقلیمی عنوان کرد و گفت: محدودیت منابع آب و دور از دسترس بودن آب سالم و بهداشتی باعث گردیده است تا سالانه انسانهای زیادی در جهان براثر بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی آلوده جان خود را از دست بدهند.

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس با اشاره به منشأ این عوامل افزود: گزارش انستیتوی بین المللی مدیریت آب نشان می دهد که ۹۸ درصد از کمبود آب، وابسته به عوامل انسانی و تنها ۲ درصد آن به دلایل طبیعی است.

وی ساختار معیوب شبکه های توزیع آب را از اهم عوامل انسانی موثر در هدر رفت آب دانست و گفت: چه در حین طراحی و چه در هنگام بهره برداری، عوامل طبیعی و یا غیرطبیعی باعث ایجاد خرابی در شبکه های آب می شوند که نتیجه آن نشت از مسیرهای عبور و انشعابات مشترکین می گردد.

شبانی تا ۵ درصد هدر رفت به صورت نشت در شبکه توزیع آب را اجتناب ناپذیر دانست ، اما تأکید کرد که کاهش همین مقدار نیز نقش مؤثری در صرفه جوئی و مدیریت بهره برداری از آب دارد.

مدیر عامل آبفا فارس با بیان سایر زیان های ناشی از هدر رفت آب از شبکه های توزیع، اضافه کرد: نشتی آب در شبکه های توزیع، علاوه بر هدر رفت ، از بعد اقتصادی نیز موجب اتلاف بیت المال و تضییع منابع مالی می شود؛ بنابراین با توجه به خشکسالی های اخیر، مدیریت فشار شبکه و نشت یابی خطوط به منظور کاهش هدر رفت واقعی، از حفر چاه و تحمیل هزینه های سنگین بهره برداری، مقرون به صرفه و منطقی تر به نظر می رسد.

شبانی در ادامه عملکرد این شرکت در حوزه مزبور را نیز تشریح کرد و گفت: طی سال ۱۴۰۴ در شهرهای کازرون، اوز، کارزین، افزر، اقلید، امام‌شهر، صفاشهر، مبارک‌آباد، هرابال‌بیضا، جهرم، قیر، حسن‌آباد، سده، آباده، استهبان که از مناطق تنش دار و پروژه محور استان فارس هستند.

وی اضافه کرد: به طور مجموع ۴۴۵ کیلومتر از شبکه ها و ۴ هزار و ۱۶۳ رشته از انشعابات آب بافت قدیم بررسی و نشت یابی شده است که با کشف این نشتی ها از هدر رفت ۴۷۳ هزار متر مکعب آب جلوگیری به عمل آمده است. صرفه جویی حاصل از این اقدام معادل ۱۵ لیتر بر ثانیه است که میتواند آب مورد نیاز ۳ هزار و ۷۵۰ نفر را تامین کند.

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در پایان سخنان خود گفت: در سال گذشته نسبت به خرید یک دستگاه نشت یاب، ۵۵۰ دستگاه کنتور آب جهت تعویض کنتور های معیوب مشترکین، ۳۱۶ عدد لوازم کاهنده مصرف شامل پرلاتور، سردوش کاهنده، شیر هوشمند و شیر پدالی جهت مدارس، مساجد، خانه ی سالمندان و ۲۵۰ دستگاه فشار سنج لاگردار جهت مدیریت فشار شبکه، ۱۰۸ دستگاه فلومتر جهت ورودی و خروجی مخازن و منابع آب اقدام گردیده که این روند به طور مستمر در سال جدید نیز ادامه خواهد یافت.

