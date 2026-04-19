راز قتل زن و شوهر آق قلایی مشخص شد
فرمانده انتظامی آق قلا گفت: جسد زن و شوهر مفقود شده آق قلایی در چاه منزل خود کشف و مشخص شد به دلیل اختلاف خانوادگی با فرزند ناتنی خود به قتل رسیدهاند.
به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ «سعید مارزلو» در تشریح این خبر اظهار داشت: در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ و در پی ارجاع پرونده مفقودی زن و شوهری به پلیس آگاهی شهرستان آق قلا؛ تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی این پلیس رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان افراد فقدانی مشخص شد که فرزند ناتنی آنها اظهارات ضد و نقیضی ارائه میدهد و با هماهنگی قضایی وی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی دعوت شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: فرد مذکور در تحقیقات فنی پلیس منکر هرگونه قتل شد اما با توجه به رفتار و گفتار مشکوک او و ادامه روند پرونده و به کارگیری روشهای ویژه، در نهایت راز قتل هولناک زن و شوهر گمشده را فاش کرد.
سرهنگ مارزلو بیان داشت: متهم در تحقیقات تخصصی اعتراف کرد که به دلیل اختلاف خانوادگی با پدر و مادرم، آنها را در خانه خودمان با جسم سخت به قتل رساندم و سپس آنها را درون چاهی انداختم.
سرهنگ «مارزلو» با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی اجساد از درون چاه خارج شدند، تصریح کرد: قاتل پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.