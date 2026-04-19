حریق پارکینگ ساختمان ۴ طبقه در شیراز مهار شد

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور، گفت: نیمه‌شب ۳۰ فروردین، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در پارکینگ طبقه منفی یک ساختمان مسکونی شامل ۱۲ واحد به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۴، ۱۷ و ۵ به همراه پنج دستگاه خودروی اطفایی و امدادی، یک خودروی حامل سیستم تنفسی و ۱۵ آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی‌پور با اشاره به شرایط محل حادثه بیان کرد: بررسی اولیه نشان می‌داد که یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در پارکینگ دچار حریق شده و دود ناشی از آن به طبقات بالایی سرایت کرده بود. تیم‌های عملیاتی با سرعت وارد عمل شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: به‌طور هم‌زمان عملیات جست‌وجو در طبقات فوقانی انجام و ۲۰ نفر از ساکنان تخلیه و به منطقه امن منتقل شدند. همچنین با واکنش سریع آتش‌نشانان، از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: عملیات تخلیه دود و ایمن‌سازی محیط نیز انجام شد و ساختمان در وضعیت پایدار و ایمن قرار گرفت. خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت.

عیدی‌پوراعلام کرد: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

