به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۷ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۱ میلیون تومان

نیم سکه ۹۳ میلیون تومان

ربع سکه ۵۳ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

هر دلار نیز به ۱۵۳ هزار تومان رسیده است.

انتهای پیام/