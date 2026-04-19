قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
طلا، سکه و ارز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۷ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۱ میلیون تومان
نیم سکه ۹۳ میلیون تومان
ربع سکه ۵۳ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال معامله است.
هر دلار نیز به ۱۵۳ هزار تومان رسیده است.