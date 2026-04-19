گونه جدید پرنده چمن زار در تالاب بین‌المللی گندمان چهارمحال‌وبختیاری ثبت شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت:گونه پرنده پی‌پت چمن‌زار با نام انگلیسی Meadow Pipit برای نخستین بار در فروردین‌ماه امسال در تالاب بین‌المللی گندمان مشاهده و ثبت شد و مجموع پرندگان ثبت‌شده استان را به ۳۰۶ گونه رساند.