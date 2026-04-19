گونه جدید پرنده چمن زار در تالاب بینالمللی گندمان چهارمحالوبختیاری ثبت شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت:گونه پرنده پیپت چمنزار با نام انگلیسی Meadow Pipit برای نخستین بار در فروردینماه امسال در تالاب بینالمللی گندمان مشاهده و ثبت شد و مجموع پرندگان ثبتشده استان را به ۳۰۶ گونه رساند.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهارداشت : ثبت این گونه جدید در تالاب گندمان نشاندهنده پویایی اکولوژیک و سلامت زیستگاهی این تالاب ارزشمند است.
کریمی افزود: عملیات مشاهده و ثبت این گونه اهمیت پایشهای میدانی مستمر در تالابها و زیستگاههای حساس را برجسته میکند.
وی بیان کرد: تالاب بینالمللی گندمان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر و بومی در کشور است و ثبت گونههای جدید نقش این تالاب را در حفظ تنوع زیستی استان بیش از پیش تأیید میکند.