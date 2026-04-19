هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار نارنجی صادر کرد
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان و بارش برف و باران هواشناسی برای استان هشدار نارنجی صادر کرد.
معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: نقشه های هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امروز تا اواخر وقت چهارشنبه خبر می دهند.
وی افزود: رگبار و رعد و برق ، بارش برف، بارش تگرگ در نقاط مستعد و وزش باد به نسبت شدید و وقوع تندبادهای لحظهای در سایر نقاط استان انتظار میرود.
نوروزی بیان کرد: بالا آمدن سطح آب رودخانهها و طغیان مسیلهای فصلی در شهرستانهای کوهرنگ، لردگان، اردل، فارسان، بروجن و شهرکرد پیش بینی می شود.
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت تردد از محور های کوهستانی زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.