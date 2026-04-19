به گزارش ایلنا، محمد مظفری روز یکشنبه با اشاره به ضرورت پاک‌سازی محوطه پایگاه هوایی بوشهر اظهار کرد: به‌منظور تأمین ایمنی منطقه و جمع‌آوری تسلیحات عمل‌نکرده، تیم‌های متخصص خنثی‌سازی از صبح امروز عملیات مربوط را آغاز می‌کنند.

وی یادآور شد: صدای انفجارها در این بازه زمانی تحت کنترل و نتیجه عملیات فنی است.

فرماندار بوشهر افزود: شهروندان هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند زیرا تمامی اقدام‌های یاد شده با هماهنگی کامل و تحت نظارت تیم‌های خبره انجام می‌شود.

