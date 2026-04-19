همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجارهای کنترل‌شده برای خنثی‌سازی تسلیحات عمل‌نکرده در بوشهر

انفجارهای کنترل‌شده برای خنثی‌سازی تسلیحات عمل‌نکرده در بوشهر
فرماندار بوشهر گفت: عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام شماری از تسلیحات عمل‌نکرده ساعت ۹ تا ۱۱ صبح امروز ( یکشنبه ۳۰ فروردین) در پایگاه هوایی بوشهر اجرا خواهد شد و صدای انفجارهای احتمالی در این بازه زمانی کنترل‌شده است.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری روز یکشنبه با اشاره به ضرورت پاک‌سازی محوطه پایگاه هوایی بوشهر اظهار کرد: به‌منظور تأمین ایمنی منطقه و جمع‌آوری تسلیحات عمل‌نکرده، تیم‌های متخصص خنثی‌سازی از صبح امروز عملیات مربوط را آغاز می‌کنند.

وی یادآور شد: صدای انفجارها در این بازه زمانی تحت کنترل و نتیجه عملیات فنی است.

فرماندار بوشهر افزود: شهروندان هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند زیرا تمامی اقدام‌های یاد شده با هماهنگی کامل و تحت نظارت تیم‌های خبره انجام می‌شود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید