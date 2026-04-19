چرخ گردشگری فارس از حرکت ایستاد/ ۵ هزار شاغل گردشگری استان در معرض بیکاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، کاهش سفرهای داخلی و خارجی، محدودیت‌های پروازی و بلاتکلیفی موجود، حالا بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی فارس را به مرز تعطیلی کشانده و فعالان این حوزه می‌گویند اگر حمایت فوری صورت نگیرند، موج بیکاری در صنعت گردشگری دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى استان فارس با اشاره به تبعات گسترده جنگ بر صنعت گردشگرى اعلام کرد: هیچ صنفى مانند گردشگرى به‌ویژه دفاتر خدمات مسافرتى، از پیامدهاى جنگ آسیب ندیده است.

محمود فخرى در گفت‌وگو با ایلنا در تشریح وضع موجود گفت: اگر چه تأسیسات گردشگرى مانند هتل‌ها و فروشگاه‌هاى صنایع دستى نیز دچار آسیب شده‌اند، اما دفاتر خدمات مسافرتى از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها هستند و نخستین صنفى به شمار مى‌روند که با بروز شرایط جنگى و تعطیلى پروازها دچار خسارت مى‌شوند.

وى افزود: در حالى که ممکن است هتل‌ها حتى در شرایط فعلى از طریق سفرهاى زمینى، مناسبت‌هایى مانند روز شیراز یا احیاى بوم‌گردى‌ها به صورت محدود فعالیت داشته باشند، اما ظرفیت آن‌ها به نزدیک صفر رسیده و تقاضایى براى خرید صنایع دستى نیز وجود ندارد.

تعطیلى کامل خدمات و نبود امکان فعالیت

رئیس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى فارس تأکید کرد: دفاتر خدمات مسافرتى در شرایط کنونى عملاً هیچ خدمتى براى ارائه به مسافران ندارند و در وضعى قرار گرفته‌اند که امکان ارائه هیچ‌گونه خدماتى وجود ندارد.

وى با اشاره به افزایش هزینه‌ها اظهار داشت: هزینه‌ها با رشد ۸۰ درصدى مواجه بوده و از آنجا که اغلب دفاتر در اماکن استیجارى فعالیت مى‌کنند، پرداخت ماهانه اجاره و حقوق پرسنل همچنان ادامه دارد، در حالى که زمان از سرگیرى پروازها و حرکت چرخ گردشگرى مشخص نیست.

فخرى ادامه داد: این بلاتکلیفى در کنار تداوم هزینه‌ها، تاب‌آورى دفاتر را با چالش جدى مواجه کرده و زمان مشخصى براى دوام این شرایط وجود ندارد؛ موضوعى که لطمه‌اى شدید و مضاعف به این صنف وارد کرده است.

نبود حمایت دولتى در اوج بحران

وى خاطرنشان کرد: از اسفندماه تاکنون دفاتر عملاً تعطیل بوده و با وجود خاموش بودن چراغ فعالیت، همچنان ملزم به پرداخت حقوق، بیمه پرسنل، اجاره و سایر هزینه‌ها هستند. این در حالى است که تاکنون هیچ بسته حمایتى از سوى دولت به این بخش نرسیده است.

رئیس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى فارس با اشاره به سابقه فعالیت خود گفت: بیش از ۳۰ سال است در این صنف فعالیت دارم و حتى در شرایط جنگى گذشته نیز حمایتى از این بخش صورت نگرفته است. اگرچه دولتمردان از ارائه بسته‌هاى حمایتى سخن مى‌گویند، اما این حمایت‌ها به ما نرسیده است.

تهدید اشتغال ۵ هزار نیروى متخصص گردشگرى

وى همچنین به پیامدهاى اشتغال این بحران اشاره کرد و افزود: در استان فارس حدود ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتى فعال است که با در نظر گرفتن میانگین ۱۰ نیروى کار براى هر دفتر، حدود ۵ هزار نفر در این حوزه شاغل هستند. ادامه این روند مى‌تواند به بیکارى گسترده این نیروهاى متخصص و از دست رفتن سرمایه انسانى ارزشمند گردشگرى منجر شود.

فخرى خواستار حمایت فورى دولت شد و گفت: در شرایط فعلى، ارائه وام‌هاى بلاعوض به دفاتر براى حفظ نیروى انسانى ضرورى است و در کنار آن، اعطاى تسهیلات کم‌بهره مى‌تواند به دفاتر کمک کند تا حداقل یک سال در این شرایط دوام بیاورند.

وى تأکید کرد: حداقل ۶ ماه زمان نیاز است تا صنعت گردشگرى به شرایط عادى بازگردد. همچنین صرف اعلام آتش‌بس کافى نیست و براى خروج از بحران، باید فرودگاه‌ها فعال و پروازها از سر گرفته شود.

