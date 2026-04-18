به گزارش ایلنا. مراد یگانه گفت که حوالی ساعت ۱۴ امروز (شنبه) پیکر یکی از این دو کودک پس از روزها جست‌وجوی مداوم، در محل خروجی یکی از کانال‌های هدایت آب منطقه دشت‌عباس پیدا شد.

وی افزود: ساعتی پیش نیز با پافشاری و کوشش خستگی‌ناپذیر غواصان و همیاری گسترده مردم بومی، پیکر بی‌جان کودک دوم در نقطه خروجی تونل آب کانال سد کرخه پیدا و از آب بیرون کشیده شد.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به شرایط بسیار سخت جست‌وجو و ویژگی‌های خطرآفرین محل حادثه افزود: این کانال هدایت آب که پیکر کودکان در آن پیدا شد، پهنا و ژرفای بسیار زیادی دارد و بخش عمده‌ای از مسیر آن در زیر زمین جای گرفته است و این موضوع، روند یافتن نشانه‌ای از این دو کودک را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده بود.

یگانه توضیح داد که در این پنج روز برای یافتن آن‌ها، جریان آب کانال به‌ صورت پی‌درپی بسته و بازگشایی می‌شد و در جریان همین بستن و باز کردن‌های پیاپی، فشار آب موجب شد تا پیکر این کودکان به سمت خروجی رانده شود و در دید امدادگران قرار گیرد.

انتهای پیام/