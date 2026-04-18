روابط‌عمومی آتش‌نشانی همدان خبر داد:

وقوع حادثه انفجار در شهرک مدنی شهر همدان / یک نفر مصدوم شده و چندین واحد مسکونی خسارت دیده‌اند.

روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انفجار یک واحد مسکونی در شهرک مدنی شهر همدان که عصر امروز اتفاق افتاد، باعث مصدومیت مالک خانه و وارد شدن خسارت به چند واحد همسایه شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات حادثه مذکور پرداخته شده و آمده است: عصر امروز شنبه 29 فروردین ماه وقوع انفجار در یک واحد آپارتمان واقع در مجتمع مسکونی شهرک مدنی به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان گزارش شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در پی این گزارش، آتش‌نشانان بلافاصله به محل وقوع حادثه انفجار اعزام شده و به تمامی ساکنان مجتمع امدادرسانی کردند. علت وقوع این انفجار احتمالاً نشت گاز بوده، اما علت دقیق حادثه فوق همچنان در دست بررسی است.

روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان در اطلاعیه خود به شدت حادثه اشاره کرده و آورده است: در اثر شدت انفجار، واحد مسکونی محل حادثه دچار خسارت جدی شد و 8 واحد دیگر این مجتمع نیز از ناحیه درها و پنجره‌ها آسیب دیدند.

در اطلاعیه روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان به وضعیت مصدوم این حادثه اشاره شده و آمده است: در این حادثه انفجار مالک واحد مسکونی آسیب دیده است که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به تیم اورژانس تحویل داده شد.

