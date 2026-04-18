سرپرست اورژانس شهرستان ساوه خبر داد:
2 کشته و یک مصدوم رهاورد حادثه رانندگی در جاده قدیم سلفچگان
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به گفت: وقوع حادثه رانندگی در جاده قدیم سلفچگان از توابع این شهرستان، 2 کشته و یک مصدوم بر جای گذاشته است.
به گزارش ایلنا، حمید ابرهدری افزود: در پی اعلام وقوع تصادف سمند و تریلی، در جاده قدیم سلفچگان، بین روستای اوجان و صالح آباد، جنب پمپ بنزین، به واحد دیسپچ اورژانس، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: شدت این سانحه رانندگی منجر به کشته شدن 2 نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر شده است. مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات فوری پیشبیمارستانی و تثبیت وضعیت توسط کارشناسان اورژانس 115، رضایت به انتقال نداد.