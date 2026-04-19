علی راستگو در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه دولت با هدف ایجاد امید و نشاط در جامعه کارگری خبر افزایش دستمزد را قبل از آغاز سال اعلام کرد، افزود: کارگران همواره در شرایط سخت اقتصادی، در خط مقدم تولید و خدمات ایستاده‌اند و بدون هیچگونه واهمه‌ای وظایف خود را انجام داده‌اند؛ با این حال، با وجود تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، تاکنون ابلاغیه‌ای برای کارگران شاغل به کارخانجات ارسال نشده و سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشنامه لازم برای اجرای افزایش مستمری را دریافت نکرده است.

راستگو تصریح کرد: کارکنان دولت و نیروهای لشکری و کشوری افزایش حقوق خود را دریافت کرده‌اند و این موضوع نیز از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی شده است، اما در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ برنامه مشخصی اعلام نشده و این مسئله موجب نگرانی گسترده در میان مستمری‌بگیران شده است.

وی با تأکید بر اینکه تأخیر موجود موجب انباشته شدن معوقات و افزایش بار مالی پرداخت‌ها می‌شود، خواستار تعیین تکلیف فوری احکام حقوقی شد تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند احکام فروردین را صادر کرده و وضعیت پرداخت‌ها روشن شود.

راستگو یادآور شد: در دوره‌های گذشته نیز تأخیر در اعلام افزایش مستمری‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌های جدی در استان‌های مختلف شده و نمونه آن چند ماه تأخیر در دولت پیشین بوده که موجب اعتراضات کارگری شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با اشاره به مواد قانونی مرتبط از جمله ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، بیان کرد: میزان حداقل و سایر سطوح دستمزد مشخص شده و دولت موظف است در اسرع وقت بخشنامه‌های لازم را صادر کند.

وی افزود: مزایای مزدی مانند حق مسکن نیز با وجود افزایش به سه میلیون تومان، به دلیل عدم تصویب در هیأت وزیران هنوز قابلیت اجرا ندارد و در حال حاضر مزایای جانبی مانند حق اولاد و عیال‌بندی همچنان بر اساس سال گذشته پرداخت می‌شود.

راستگو در پایان اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری این است که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به صدور ابلاغیه‌های لازم اقدام کند تا هم شاغلان و هم بازنشستگان از وضعیت حقوق و مزایای خود در سال جدید مطمئن شوند و امکان پاسخگویی به مطالبات آنان فراهم شود.

