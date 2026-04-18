مدیر کل آموزش و پرورش استان خبر داد:
آسیب جنگ به ۶۲ باب مدرسه در آذربایجان غربی
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: در جریان حملات جنگ رمضان، ۶۲ باب مدرسه در این استان آسیب دیده و خسارتی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به بخش آموزش وارد شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اکبر صمیمی اظهار کرد: بر اثر شدت انفجارهای ناشی از این درگیریها، ۶۲ مدرسه در سطح استان دچار آسیبدیدگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد شدهاند که میزان برآورد مالی این خسارات از ۳۰۰ میلیارد ریال فراتر میرود.
وی با تاکید بر اینکه حملات مستقیمی مدارس استان را هدف قرار ندادهاند، ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع، از جمله همیاری خیران مدرسهساز، مساعدت اداره کل نوسازی مدارس و همچنین مشارکت انجمن اولیا و مربیان، نسبت به جبران خسارتهای وارده به فضاهای آموزشی اقدام کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به تداوم روند آموزشی در دوران جنگ، گفت: با وجود تمامی محدودیتها، فرایند تعلیم و تربیت هیچگاه متوقف نشده و در همین راستا، از بستر "شاد" به عنوان پلتفرم اصلی آموزش مجازی بهره بردیم و با توجه به شرایط، امکان استفاده از سایر پیامرسانهای داخلی همچون روبیکا، ایتا و بله نیز برای دانشآموزان فراهم بلامانع است.
صمیمی همچنین از راهاندازی شبکه آموزشی شاد از طریق صدا و سیما خبر داد و این اقدام را گامی موثر در جهت ارتقاء سطح دسترسی دانشآموزان به آموزشهای لازم دانست.