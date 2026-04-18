نماینده ولیفقیه در مازندران:
تاریخ ایران به پیش و پس از مدیریت «تنگه هرمز» تقسیم خواهد شد/ جنگ اخیر، زمینهساز تحریمِ تحریمکنندگان است
آیتالله محمدی لائینی با تجلیل از مقاومت ۳۵ روزه نیروهای مسلح در برابر تهاجم همهجانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که مدیریت تنگه هرمز ظرفیتی فراتر از نفت برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. وی همچنین همافزایی «خیابان و میدان» را ضامن پیروزی رزمندگان و تیم دیپلماسی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در نشست شورای اداری استان مازندران، با گرامیداشت دهه کرامت و یاد رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: اگر امروز نیروهای مسلح ما تحسین جهانیان را برانگیختهاند، حاصل دههها رهبری حکیمانه شهید بزرگوار، حضرت امام خامنهای است. ایستادگی ۳۵ روزه در برابر جبهه متحد استکبار که با هدف تجزیه ایران و بلعیدن منابع ما هجوم آورده بودند، شکوه ملت ایران را به رخ کشید.
امام جمعه مرکز استان با تقدیر از حضور حماسی مردم در صحنه، تصریح کرد: خیابان به کمک میدان آمد. حضور جانانه مردم در تجمعات، که مورد تأکید شورای عالی امنیت ملی نیز بود، روحیه رزمندگان و قدرت چانه زنی مسئولان ما را مضاعف کرد. این انسجام نشان داد که جامعه ایران در برابر تهدیدها متحدتر میشود.
نماینده ولیفقیه در استان با خداقوت به استاندار و تیم اجرایی، افزود: تأمین امنیت، غذا و بهداشت برای جمعیتی ۵ برابر جمعیت ثابت استان در شرایط جنگی، هنری بزرگ بود. اگر دولت در پشتیبانی از جبهه و مدیریت پشت جبهه موفق نبود، رزمندگان ما نمیتوانستند با چنین آرامشی در خط مقدم جانفشانی کنند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به دعای تحول سال، جنگ را فرصتی برای خیر و برکت دانست و گفت: باید هنر استفاده از فرصتها را داشته باشیم. اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای ما حتی از نفت هم بیشتر است. ما از این معبر میتوانیم گلوی دشمنان را بفشاریم، تحریمهای خودمان را برداریم و حتی تحریمکنندگان را تحریم کنیم. تاریخ ایران پس از مدیریت مقتدرانه بر این آبراه، با گذشته زمین تا آسمان متفاوت خواهد بود.
وی بر لزوم تحقق «اقتصاد مقاومتی در پرتو امنیت ملی» تأکید کرد و گفت: مدیریت پایان جنگ، به مراتب دشوارتر از خود جنگ است. ما باید از هماکنون برای دریافت غرامتها، آزادسازی ثروتهای بلوکه شده و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی آبراههای ملی برنامهریزی کنیم.
امام جمعه مرکز استان با افشاگری در خصوص عدم بازگشت ارزهای صادراتی توسط برخی صاحبان صنایع بزرگ، تصریح کرد: ما تنها با بلوکه شدن اموالمان در خارج مواجه نیستیم؛ بلکه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط برخی صنایع در داخل کشور به دولت بازنگشته است. این منابع عظیم باید با نرخ متعادل به چرخه اقتصاد بازگردد تا شاهد تحول در معیشت مردم باشیم.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به اقتدار امنیتی در استان مازندران، خواستار تغییر رویه آموزش شد و بیان داشت: در استانهایی مانند مازندران که بحمدالله امنیت کامل برقرار است و درگیری مستقیم جنگی نداریم، لزومی به تداوم آموزش مجازی نیست. از استاندار محترم میخواهم با استفاده از اختیارات خود، دستور حضوری شدن مدارس و دانشگاهها را صادر کنند تا کیفیت آموزشی آسیب نبیند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان، «پیری جمعیت» و «آسیبهای اجتماعی» را دو بیماری مزمن کشور نامید و خواستار اجرای دقیق مصوبات جوانی جمعیت شد. وی همچنین به طرح «توسعه استان» اشاره کرد و گفت: ما منتظر رونمایی از نسخه نهایی طرح توسعه و پیوستهای فرهنگی و اجتماعی آن هستیم که در سفر ریاستجمهور بر آن تأکید شده بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برکات این ایستادگی، نه تنها نصیب ایران، بلکه نصیب کل جبهه مقاومت و مستضعفان جهان شود.