رئیس اورژانس بابل خبر داد:
5 مصدوم؛ دستاورد حادثه رانندگی جاده گاودشت شهرستان بابل
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل گفت: وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی پراید در جاده گاودشت واقع در بخش بندپی غربی این شهرستان، 5 مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی تماس مردمی مبنی بر وقوع تصادف میان 2 دستگاه خودروی پراید در جاده گاودشت، محدوده «روستای اللهچال»، گزارش این حادثه رانندگی به مرکز ارتباطات اورژانس بابل اعلام شد.
وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، تکنسینهای پایگاه اورژانس خشرودپی و بالااحمدچالهپی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه 5 نفر شامل 3 مرد 58، 44 و 9 ساله و 2 زن 14 و 42 ساله دچار جراحت و آسیبدیدگیهای شدید از نوع مولتیتروما و هدتروما شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل اظهار داشت: تکنسینهای اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را جهت دریافت مراقبتهای تخصصی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.