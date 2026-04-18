به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی عصر شنبه در نشست شورای اداری استان با اشاره به تقارن بهار طبیعت با ایام سوگواری ملی و حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: نوروز امسال بوی شکوفه نمی‌داد، بلکه بهاری بود که از میان آتش عبور کرد. ما در حالی سال نو را آغاز کردیم که فقدانی جان‌سوز بر سوگ سرزمینمان نشسته است، اما این ملت از دل هر ویرانی، قوی‌تر از قبل برخواهد خاست.

یونسی با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد خدمات سفر، تصریح کرد: استان مازندران در ایام نوروز و جنگ ۱۲ روزه اخیر، یکی از سنگین‌ترین مأموریت‌های اجرایی خود را پشت سر گذاشت. میزبانی از بیش از ۱۷ میلیون مهمان، یعنی حضور یک‌چهارم جمعیت کشور در این استان، نیازمند مدیریت لحظه‌ای و فرماندهی واحد بود که با تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌ها، با کمترین نقص انجام شد.

وی همچنین به ثبات بازار در این ایام اشاره کرد و افزود: با رصد هوشمند زنجیره تأمین، هیچ‌گونه کمبودی در کالاهای اساسی گزارش نشد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، نقشه راه مدیران استان در سال ۱۴۰۵ را در ۵ محور ابلاغ کرد:

۱. حضور میدانی: مدیران باید از گزارش‌های اداری فاصله گرفته و در متن جامعه باشند.

۲. تصمیم‌گیری شجاعانه: توقف کار به بهانه احتیاط پذیرفتنی نیست.

۳. هم‌افزایی دستگاهی: پایان عملکرد جزیره‌ای در ادارات.

۴. نظارت مستمر: برخورد قاطع و بدون مماشات با تخلفات بازار و فساد اداری.

۵. مردم‌داری: پاسخگویی به عنوان اصلی‌ترین وظیفه برای حفظ سرمایه اجتماعی.

یونسی در پایان، شعار سال جدید استان را «سرعت در خدمت، صلابت در اجرا، عدالت در تصمیم و امید در دل مردم» اعلام کرد و گفت: مازندران ظرفیت جهش دارد و این مهم تنها با انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان محقق خواهد شد.

همچنین در ادامه استاندار مازندران دستور راه‌اندازی سامانه فواد ۱۲۸ دراستان را صادر کرد.

انتهای پیام/