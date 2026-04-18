رییس پلیس راه استان زنجان خبر داد:
2 کشته و یک مجروح؛ دستاورد حادثه رانندگی جاده قیدار به ابهر
رییس پلیس راه استان زنجان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: حادثه واژگونی خودروی پژو در جاده ارتباطی قیدار به ابهر محدوده 6 کیلومتری پایگاه بخش دوتپه، منجر به جان باختن 2 نفر و مصدوم شدن یک نفر دیگر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدحسن خلجی افزود: با اعلام گزارش این حادثه رانندگی، بلافاصله نیروهای امدادی در محل حاضر شدند. در بررسیهای اولیه صحنه تصادف مشخص شد 2 نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان باختهاند و یک نفر نیز به شدت مجروح شده است.
وی به وضعیت مصدومان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: مجروح این حادثه رانندگی با وضعیت عمومی وخیم، پس از اقدامات اولیه درمانی و فوریتهای پزشکی، به مراکز درمانی منتقل شد. کارشناسان علت دقیق این حادثه رانندکی را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کردند.
رییس پلیس راه استان زنجان اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجام شده بعد از بیماریهای قلبی و عروقی، تصادفات رانندگی دومین عامل مرگومیر در کشور است. بر اساس آمارهای اعلام شده هزینههای تحمیلی حوادث رانندگی 7 درصد تولید ناخالص ملی را شامل میشود.
سرهنگ خلجی به آموزش به عنوان راهکاری برای کاهش تصادف اشاره داشته و تصریح کرد: فرهنگسازی و آموزش در بخش رانندگی برای شهروندان منجر به کاهش سوانح رانندگی، افزایش سواد رانندگی، کاهش مرگومیر ناشی از تصادفات و ناکارآمدی بازدارندگی جرائم میشود.
وی بیان داشت: هیچ تصادفی بدون تخلف رخ نمیدهد. تمامی برنامهها، اقدامات میدانی و سیاستگذاریهای پلیس راهور در ستاد و شهرستانها حول این 2 محور کاهش سوانح رانندگی و ارتقاء انضباط ترافیکی تعریف شده است تا بتوان ضوابط ترافیکی را در جامعه نهادینه کرد.