2 کشته و یک مجروح؛ دستاورد حادثه رانندگی جاده قیدار به ابهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدحسن خلجی افزود: با اعلام گزارش این حادثه رانندگی، بلافاصله نیروهای امدادی در محل حاضر شدند. در بررسی‌های اولیه صحنه تصادف مشخص شد 2 نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان باخته‌اند و یک نفر نیز به شدت مجروح شده است.

وی به وضعیت مصدومان این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: مجروح این حادثه رانندگی با وضعیت عمومی وخیم، پس از اقدامات اولیه درمانی و فوریت‌های پزشکی، به مراکز درمانی منتقل شد. کارشناسان علت دقیق این حادثه رانندکی را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کردند.

رییس پلیس راه استان زنجان اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، تصادفات رانندگی دومین عامل مرگ‌ومیر در کشور است. بر اساس آمارهای اعلام شده هزینه‌های تحمیلی حوادث رانندگی 7 درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود.

سرهنگ خلجی به آموزش به عنوان راهکاری برای کاهش تصادف اشاره داشته و تصریح کرد: فرهنگ‌سازی و آموزش در بخش رانندگی برای شهروندان منجر به کاهش سوانح رانندگی، افزایش سواد رانندگی، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات و ناکارآمدی بازدارندگی جرائم می‌شود.

وی بیان داشت: هیچ تصادفی بدون تخلف رخ نمی‌دهد. تمامی برنامه‌ها، اقدامات میدانی و سیاست‌گذاری‌های پلیس راهور در ستاد و شهرستان‌ها حول این 2 محور کاهش سوانح رانندگی و ارتقاء انضباط ترافیکی تعریف شده است تا بتوان ضوابط ترافیکی را در جامعه نهادینه کرد.

