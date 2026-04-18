سیلاب بهاری ۴۲۴ میلیارد ریال به راه های خراسان رضوی خسارت زد

به گزارش ایلنا، جوادی نژادی پور روز شنبه افزود: سیلاب‌های اخیر در مجموع به ۳۹ ابنیه فنی راه، پل و دیگر بخش های فنی ۲۹۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال خسارت زد.

وی گفت: آسیب سیلاب به جاده‌ها شامل آب‌شستگی و تخریب راه بویژه در بخش راه روستایی ۱۲۹ میلیارد ریال بوده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بیان کرد: آسیب‌ها و خسارات در بخش راه‌ها و ابنیه فنی در شهرستان های بجستان، تربت حیدریه، درگز، تربت جام، زاوه، صالح آباد و بردسکن ثبت شده است.

نژادی پور ادامه داد: طی این بارش‌ها عملیات لایروبی و پاکسازی در جاده‌های فرعی کوهسرخ- نیشابور، سبزوار- کاشمر، رباط‌سنگ- کدکن انجام شده است.

وی گفت: همچنین در برخی محورهای روستایی استان در شهرستان های مشهد، گناباد، بجستان، قوچان، کاشمر، نیشابور و بردسکن به دلیل سیلاب دچار آبگرفتگی یا انسداد شده بود که عملیات لایروبی، پاکسازی و بازگشایی آنها در هفته های اخیر انجام شد.

به گزارش ایلنا، خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ها جایگاه دوم کشور را داراست.

