خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد:

برگزاری هفتمین پویش درختکاری «سرو ایران» در استان مرکزی / 1200 اصله نهال کاشته شد

برگزاری هفتمین پویش درختکاری «سرو ایران» در استان مرکزی / 1200 اصله نهال کاشته شد
کد خبر : 1774896
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به برگزاری پویش سرو ایران در استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: هفتمین و آخرین پویش درختکاری «سرو ایران» در این استان به مناسبت روز ارتش برگزار شد. در این مرحله 1200 اصله نهال در سطح استان کاشته شده است.

به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی در جریان برگزاری هفتمین پویش درختکاری «سرو ایران» در پارک آبخیز گردو شهرستان اراک، افزود: پویش امروز به عنوان هفتمین و آخرین مرحله، با هدف کاشت 1200 اصله نهال برگزار می‌شود. سهم شهرستان اراک 700 اصله و سایر شهرستان‌های استان مجموعاً 500 اصله خواهد بود.

وی ادامه داد: استان مرکزی همگام با سایر استان‌های کشور در این مسیر گام برداشته است. تاکنون 7 پویش درختکاری در سطح استان مرکزی برگزار شده که در فرایند اجرای این پویش‌ها در مجموع 87 هزار اصله نهال در مناطق مختلف این استان توزیع شده و 23 هزار و 500 اصله نهال نیز در نقاط مختلف استان کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بر ضرورت توسعه درختکاری و ایجاد فضای سبز در استان و کشور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: توسعه فرهنگ درختکاری در کشور ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پویش‌ها در راستای گسترش درختکاری و حفظ منابع طبیعی در سراسر کشور اجرایی شده است.

محمدی از مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی مختلف در اجرای این پویش‌های درختکاری قدردانی خود را ابراز داشته و تصریح کرد: تلاش شده است وظایف محوله در حوزه منابع طبیعی به صورت مطلوب انجام شود. امید است با تداوم چنین برنامه‌هایی، گام مؤثری در حفظ محیط‌زیست و توسعه فضای سبز برداشته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید