برگزاری هفتمین پویش درختکاری «سرو ایران» در استان مرکزی / 1200 اصله نهال کاشته شد

به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی در جریان برگزاری هفتمین پویش درختکاری «سرو ایران» در پارک آبخیز گردو شهرستان اراک، افزود: پویش امروز به عنوان هفتمین و آخرین مرحله، با هدف کاشت 1200 اصله نهال برگزار می‌شود. سهم شهرستان اراک 700 اصله و سایر شهرستان‌های استان مجموعاً 500 اصله خواهد بود.

وی ادامه داد: استان مرکزی همگام با سایر استان‌های کشور در این مسیر گام برداشته است. تاکنون 7 پویش درختکاری در سطح استان مرکزی برگزار شده که در فرایند اجرای این پویش‌ها در مجموع 87 هزار اصله نهال در مناطق مختلف این استان توزیع شده و 23 هزار و 500 اصله نهال نیز در نقاط مختلف استان کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بر ضرورت توسعه درختکاری و ایجاد فضای سبز در استان و کشور اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: توسعه فرهنگ درختکاری در کشور ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پویش‌ها در راستای گسترش درختکاری و حفظ منابع طبیعی در سراسر کشور اجرایی شده است.

محمدی از مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی مختلف در اجرای این پویش‌های درختکاری قدردانی خود را ابراز داشته و تصریح کرد: تلاش شده است وظایف محوله در حوزه منابع طبیعی به صورت مطلوب انجام شود. امید است با تداوم چنین برنامه‌هایی، گام مؤثری در حفظ محیط‌زیست و توسعه فضای سبز برداشته شود.

