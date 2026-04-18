اجرای عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمنان در اطراف شهرستان اراک / شهروندان نگران نباشند

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مردم شهرستان اراک می‌رساند، در ساعات آینده عملیات انهدام مهمات عمل نکرده و باقی مانده از جنگ رمضان، در اطراف شهر انجام خواهد شد. بر این اساس صداهایی که شنیده می‌شود مربوط این عملیات ایمن‌سازی است و جای نگرانی نیست.

انتهای پیام/