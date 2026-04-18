روابط‌عمومی سپاه روح‌اله استان مرکزی اعلام کرد:

اجرای عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمنان در اطراف شهرستان اراک / شهروندان نگران نباشند

اجرای عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمنان در اطراف شهرستان اراک / شهروندان نگران نباشند
روابط‌عمومی سپاه روح‌اله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ساعات پیش روی روز جاری 29 فروردین ماه، عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی ناشی از جنگ رمضان در شهرستان اراک اجرایی خواهد شد. بنابراین شهروندان نگران نباشند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مردم شهرستان اراک می‌رساند، در ساعات آینده عملیات انهدام مهمات عمل نکرده و باقی مانده از جنگ رمضان، در اطراف شهر انجام خواهد شد. بر این اساس صداهایی که شنیده می‌شود مربوط این عملیات ایمن‌سازی است و جای نگرانی نیست.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید