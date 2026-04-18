به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اوایل روز چهارشنبه در استان ادامه خواهد داشت، افزود: فعالیت این سامانه همچنین موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی به نسبت شدید، کاهش دید افقی، غرش آذرخش و مه گرفتگی می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به بارش های رگباری در برخی نواحی استان، احتمال طغیان رودخانه ها و اختلال در تردد ناوگان حمل و نقل و برخورد آذرخش وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی خواست از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام بارش باران و غرش آذرخش خودداری کنند.

امیدفر، با بیان اینکه این سامانه بارشی از اوایل چهارشنبه از جو استان خارج خواهد شد، ادامه داد: در این بازه زمانی تغییرات دمایی قابل ملاحظه ای در استان روی نمی دهد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای منفی سه درجه سانتی گراد سردترین و جلفا با حداکثر دمای ۲۳ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به ۶ درجه و در گرمترین زمان به ۱۷ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.

امیدفر، افزود: دمای فعلی ( ۱۱ صبح) تبریز ۱۴ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت سه درجه افزایش یافته است.

