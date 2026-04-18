به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی پیش از ظهر امروز شنبه در گردهمایی فرهنگیان استان اظهارداشت: برای توسعه لرستان، از دعواهای بی نتیجه اجتناب کرده ایم و امروز وحدت و یکپارچگی بین مسئولان استان به نفع مردم وجود دارد.

وی ادامه‌داد: برنامه‌های متعددی برای شتاب توسعه استان داریم که نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگیان در این مهم بسیار تاثیر گذار است.

شاهرخی افزود: امروز مردم کف خیابان سرمایه اجتماعی هستند و نقش فرهنگیان در ارتقای این سرمایه بی بدیل است چراکه کودکان نوجوانان ما در بهترین ساعات عمر در اختیار سیستم تعلیم و تربیت هستند.

استاندار لرستان گفت: باید نگاه جدی به آموزش و پرورش معطوف و ظرفیت فراوان آن بیش از پیش به کار گرفته شود تا جایگاه معنوی این نهاد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شاهرخی افزود: آموزش و پرورش نباید به مثابه حزب سیاسی باشد چراکه کلاس درس و مدرسه جای جناح بندی نیست و نتیجه نگاه سیاسی ما بایست منجر به ارتقای معدل و سطح علمی جایگاه فرهنگیان باشد.

وی با تاکید بر حمایت از معلمان در راستای ارتقای کیفیت آموزش و شایسته سالاری اظهار داشت: حضور مردم در خیابان بیانگر سرمایه عظیم اجتماعی ایران اسلامی است و فرهنگیان در ارتقای هر چه بیشتر این ظرفیت تاثیرگذار هستند.

وی بیان کرد: دو عنصر مهم رهبری حکیم و حضور آحاد مختلف مردم در صحنه، رمز عبور از بحران ها و موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

شاهرخی افزود: کارسازی و موفقیت امروز نیروهای مسلح با حضور مردم تسهیل شده است چراکه این ملت الهی، بصیر، همیشه در صحنه و وفادار به آرمان های انقلاب رمز موفقیت هستند و مردم لرستان نیز ۴۸ شب گذشته همگام با تمام نقاط ایران با عشق وصف ناپذیری در صحنه بودند.

