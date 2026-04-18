هشدار جهاد کشاورزی استان برای پیشگیری از خسارت بیماری زنگ زرد گندم

روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گلستان طی اطلاعیه اعلام کرد: کشاورزان برای پیشگیری از خسارت مزارع گندم خود را با قارچ کش‌های بادوام سمپاشی کنند.

به گزارش ایلنا از گلستان، روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: در پی شرایط جوی مساعد (بارندگی و دما) و هشدار سامانه‌های سازمان حفظ نباتات کشور درباره ظهور و توسعه بیماری‌های گندم به ویژه زنگ زرد گندم و فوزاریوم خوشه، کشاورزان استان در اسرع وقت مزارع خود را با قرچ کش‌های با دوام سمپاشی کنند. 

کشاورزان برای مشاوره می‌توانند به مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و کلینیک‌ها و دارو خانه‌های گیاه پزشکی  مراجعه کنند. 

زنگ زرد یکی از آفت‌های مهم در مزارع گندم به شمار می‌رود و ابتلای مزارع به آن می‌تواند منجر به کاهش عملکرد شود. 

محققان مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان برای نخستین بار در کشور بذری تولید کردند که در برابر زنگ زرد گندم مقاوم است و محصولی سالم تولید می‌کند. تولید بذری که در برابر زنگ زرد گندم مقاوم است و متحمل هیچ خسارتی نمی‌شود.

