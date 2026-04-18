بمب عملنکرده در ورامین خارج شد
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورامین از خارج کردن یک بمب عملنکرده در منطقه نظامی این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی امینی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیهالسلام شهرستان ورامین، گفت: پس از اطلاعرسانی اولیه، تیمهای چک و خنثی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در محل حاضر شده و با رعایت تمامی اصول ایمنی، بمب را خنثی و بدون هیچگونه آسیب و خسارت منتقل کردند.
وی با اشاره به اجرای دقیق مراحل ایمنسازی گفت: از همان لحظات نخست، منطقه تحت کنترل قرار گرفت و عوامل مسئول با هماهنگی کامل، عملیات انتقال را انجام دادند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیهالسلام شهرستان ورامین با قدردانی از همکاری مردم افزود: جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و وضعیت منطقه کاملاً پایدار و امن است.