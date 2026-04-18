به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی امینی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه‌السلام شهرستان ورامین، گفت: پس از اطلاع‌رسانی اولیه، تیم‌های چک و خنثی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران در محل حاضر شده و با رعایت تمامی اصول ایمنی، بمب را خنثی و بدون هیچ‌گونه آسیب و خسارت منتقل کردند.

وی با اشاره به اجرای دقیق مراحل ایمن‌سازی گفت: از همان لحظات نخست، منطقه تحت کنترل قرار گرفت و عوامل مسئول با هماهنگی کامل، عملیات انتقال را انجام دادند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه‌السلام شهرستان ورامین با قدردانی از همکاری مردم افزود: جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و وضعیت منطقه کاملاً پایدار و امن است.

