ورود اولین کاروان «زیر سایه خورشید» به هرمزگان به مناسبت دهه کرامت +فیلم
دبیر جشنهای «زیر سایه خورشید» هرمزگان از حضور سه کاروان خدام رضوی در استان خبر داد و گفت: همزمان با دهه کرامت، برنامههای متنوع فرهنگی و مردمی در سراسر استان برگزار خواهد شد.
به خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مصطفی رجبیان از آغاز برنامههای دهه کرامت در هرمزگان با ورود نخستین کاروان رضوی به بندرعباس خبر داد و گفت: این کاروان مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفت و تا روز میلاد امام رضا (ع) در استان حضور خواهد داشت.
دبیر جشنهای مردمی «زیر سایه خورشید» هرمزگان با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: علاوه بر کاروان نخست، دو کاروان دیگر از خدام رضوی نیز به استان اعزام میشوند تا در مجموع برنامههای این ایام در سراسر هرمزگان برگزار شود.
وی با اشاره به گستردگی برنامهها افزود: در قالب این رویداد، بیش از ۲۴۰ برنامه در ۷۵ نقطه استان طراحی شده که در شهرستانهای مختلف اجرا خواهد شد و مردم هرمزگان میزبان سفیران آستان قدس رضوی خواهند بود.
رجبیان ادامه داد: حضور در اجتماعات مردمی، برگزاری آیینهای فرهنگی و راهپیماییهای مردمی، دیدار با خانوادههای شهدا بهویژه شهدای جنگ اخیر، عیادت از بیماران، حضور در بیمارستانها و ندامتگاهها و دیدار با کادر درمان از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی همچنین از دیدار خدام رضوی با نیروهای خدماترسان از جمله آتشنشانان، پاکبانان، گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی و فعالان مساجد خبر داد و گفت: در این ایام از تلاش مجموعههایی که در شرایط مختلف به مردم خدمترسانی کردهاند نیز قدردانی خواهد شد.
دبیر جشنهای مردمی «زیر سایه خورشید» هرمزگان خاطرنشان کرد: حضور در صنایع و مراکز تولیدی فعال استان نیز در دستور کار قرار دارد تا از تلاش فعالان این حوزهها نیز تجلیل شود.
وی با اشاره به شعار امسال این برنامهها با عنوان «ایران امام رضا(ع)» تأکید کرد: امیدواریم برگزاری این برنامهها موجب تقویت همبستگی، نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ رضوی در استان شود.