به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، رانندگان خودروها از ساعت‌های اولیه صبح امروز با مراجعه به جایگاه‌های سوخت سطح شهرستان شوش با کمبود سهمیه کارت مواجه شدند.

یکی از رانندگان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: ساعت ۹ صبح به جایگاه مراجعه کردم اما کارگران گفتند سهمیه کارت سوخت تمام شده و از همان ابتدای صبح صف طولانی تشکیل شده و همه مراجعه کنندگان از این وضعیت ناراضی هستند.

رانندگان و مراجعه کنندگان خواستار پیگیری مسئولان و تأمین سهمیه کافی کارت سوخت شدند.

طبق گفته‌ی رانندگان، یکی از کارگران جایگاه در پاسخ به اعتراض آنان گفته است: مشکل از سوی ما نیست؛ سهمیه اختصاص‌یافته به جایگاه تمام شده و منتظر تخصیص سهمیه جدید هستیم.

به رغم پیگیری‌های خبرنگار ایلنا مسئولان شهرستان شوش در این باره پاسخگو نبوده‌اند.

شهرستان شوش با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر دارای چندین جایگاه سوخت است که در روزهای اخیر با کمبود سهمیه کارت سوخت مواجه شده است.

