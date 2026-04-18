آغاز رهاسازی آب کشاورزی از سد درودزن

به گزارش ایلنا، سیاوش بدری امروز شنبه ۲۹ فروردین گفت: با تائید و تصویب کارگروه آب و کشاورزی رهاسازی سهم آب بخش کشاورزی شهرستان‌های مرودشت، زرقان و کوار از محل ذخیره سد درودزن، آغاز شده است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس گفت: این اقدام با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزان منطقه و در راستای صیانت از امنیت غذایی شهروندان، به ویژه در شرایط حساس کنونی در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در این مرحله از رهاسازی سهم آب بخش کشاورزی، ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد درودزن رهاسازی خواهد شد، گفت: اتخاذ این تصمیم با توجه به بارندگی‌ها و آبگیری مناسب سد درودزن از ابتدای سال آبی جاری(اول مهرماه) تاکنون، انجام شده است.

بدری ادامه داد: رهاسازی حق‌آبه بهاره بخش کشاورزی از محل ذخیره سد درودزن با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه و طبق برنامه زمان‌بندی مصوب انجام خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس ضمن بیان اینکه اکنون نزدیک ۳۳ درصد حجم مفید مخازن ۱۰ سد در دست بهره‌برداری فارس آبگیری شده است، گفت: حجم میانگین بارندگی استان فارس از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تاکنون به حدود ۳۴۵ میلیمتر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت (۵۷ ساله) مشابه ۱۵ درصد رشد داشته است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس با بیان اینکه حجم مخزن سد درودزن به عنوان یکی از مهمترین سدهای استان است، گفت: هیچ نگرانی در خصوص تامین آب شرب شهروندان وجود ندارد.

