وی خاطرنشان کرد: این انتقال نیازمند تصویب قانون یا اعطای اختیارات ویژه در استان‌های مرزی عراق است که امیدواریم این کار با فوریت انجام شود.

موالی‌زاده گفت: نیازهایی در مسیر تجارت مشخص شده که باید به صورت عملیاتی بررسی شود، پیشنهاد می‌کنیم کمیته مشترکی تشکیل دهیم که مدیریت نیازهای لجستیکی را بر عهده بگیرد، برخی نیازها فوری و برخی برای شرایط جنگ طولانی‌مدت است.

استاندار خوزستان با قدردانی از کمک‌های معنوی مردم و دولت عراق در دوران حمله تجاورزکارانه عنوان کرد: این جنگ باعث افزایش ارتباط و انسجام بین ۲ کشور شده و کشور ایران همراهی و ایستادگی عراق را در کنار خود فراموش نمی‌کند و هر خطری که عراق را تهدید کند در کنار شما خواهیم بود.

توافق با مقامات استان میسان عراق برای ایجاد بازارچه مرزی مشترک

استاندار خوزستان گفت: ظرفیت بسیار خوبی برای ارتباط ۲ کشور از طریق استان‌های خوزستان و میسان وجود دارد، استاندار میسان عراق پیش از این سفری به خوزستان داشت و این سفر در ادامه سفر ایشان و برای پیگیری و تقویت همکاری‌های ۲جانبه انجام شد.

استاندار خوزستان با اشاره به رایزنی‌های صورت‌گرفته در این دیدار تصریح کرد: بحث‌های مفصل و سازنده‌ای در مورد روابط تجاری و بازرگانی بین ۲ کشور داشتیم و مقرر شد جهت ایجاد بازارچه مرزی مشترک، همکاری گسترده‌ای صورت بگیرد.

موالی‌زاده ادامه داد: بر اساس توافقات انجام‌شده تبادل هیات‌های تجاری و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت تقویت مناسبات مرزی و اقتصادی با استان‌های همجوار عراق اظهار کرد: استان میسان به دلیل همسایگی با خوزستان و اشتراکات فرهنگی و اجتماعی فراوان، یکی از اولویت‌های اصلی استان در توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن توافقات صورت‌گرفته، گامی موثر در جهت تسهیل تردد کالا و مسافر، رونق اقتصادی مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در ۲ سوی مرز خواهد بود.

به گزارش ایلنا، هیات خوزستانی به ریاست استاندار در سفر یک‌روزه به استان میسان عراق ضمن دیدار با تجار و فعالان اقتصادی عراقی از نزدیک در جریان ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری این استان قرار گرفت.