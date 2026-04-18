به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی امروز ۲۹ فروردین در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم یادروز سعدی، اظهار کرد: وقتی تمدن ایران مورد تهدید قرار می‌گیرد، همه دنیا به یاد می آورند که استاد سخن سعدی شیرازی نماینده بزرگ این تمدن است که شاعر دوستی و صلح محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص کشور، مراسم یادروز سعدی به صورت متفاوتی برگزار خواهد شد، افزود: در مراسم یادروز سعدی، مقبره این شاعر پرآوازه ایرانی با حضور اصناف و فعالان حوزه گردشگری گلباران خواهد شد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: شهردار شیراز در نامه نگاری با شهرداران خواهرخوانده های شیراز ضمن یادآوری این روز و تشریح شرایط خاص کشور، خواستار برگزاری مراسم یادروز سعدی در نقاط مختلف جهان و گرامی‌داشت میراث گران‌سنگ وی‌ خواهد شد.

پارسایی اظهار کرد: شهردار نیانجینگ چین برای برگزاری مراسم یادروز سعدی از مسئولان استان فارس دعوت کرده است که در پاسخ، پیامی خطاب به مسئولان و برگزار کنندگان این برنامه صادر خواهد شد.

وی به برگزاری مراسم یادروز سعدی با حضور عراقچی وزیر امور خارجه در شیراز در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: در این سفر به حکایت ملاقات سعدی شیرازی با تاجر ایرانی در جزایر کشورمان اشاره و تشریح کردم که دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان بر عهده ایرانیان بوده است به گونه ای که محصولات مرغوب هر کشور و منطقه و همچنین مشتریان و بازارهای این محصولات را به خوبی می‌شناختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز از ویژه برنامه های نکوداشت شاعر شیرین سخن سعدی‌شیرازی، و آیین گل‌باران در جوار آرامگاهش خبر داد.

مهدی رنجبر با بیان این مطلب که در آستانه یکم اردیبهشت، سالروز بزرگداشت حکیم سخن، سعدی شیرازی، عطر بوستان و گلستان در اذهان جامعه ادبی جان می‌گیرد، افزود: این روز یادآور پیام جهان‌شمول "بنی آدم اعضای یکدیگرند" و تلألؤ آن بر بلندای سازمان ملل متحد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس اعلام کرد: برنامه‌های روز سعدی شامل آیین گلباران آرامگاه سعدی در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه، اول اردیبهشت‌ماه است. همچنین پویش جهانی «پیام دوستی سعدی» راه‌اندازی می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری با محوریت آثار این شاعر بزرگ، همراه با سخنرانی‌های علمی اساتید برجسته کشوری برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این برنامه‌ها با مشارکت نهادهایی همچون استانداری فارس، صدا و سیمای استان، بنیاد سعدی‌شناسی، اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری، مدیریت مجموعه سعدیه، شهرداری شیراز، دانشگاه شیراز، مرکز حافظ‌شناسی و دیگر نهادهای فرهنگی اجرا می‌شود.

انتهای پیام/