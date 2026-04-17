به گزارش ایلنا، این مجموعه اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری شهری، ایجاد عدالت فضایی و ارتقای سطح خدمات در محلات کم‌برخوردار سامان یافته است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز، در آیین بهره‌برداری از مرحله هفتاد و دوم جهش عمرانی کلان‌شهر شیراز ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های تحمیلی و شهدای جبهه مقاومت اظهار داشت: انسجام و وحدت میان نهادهای خدمت‌رسان سپاه، فراجا و مجموعه شهرداری در شرایط کنونی نشان از بلوغ مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی دارد که باعث مات و مبهوت شدن ناظران بین‌المللی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری، با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از سطح شهر عنوان کرد: بنده نه اهل تملق هستم و نه کسی که تنها به گزارش‌های مکتوب بسنده کند. بارها با لباس مبدل از پروژه‌ها بازدید کرده‌ام و با قاطعیت عرض می‌کنم شورای ششم و مدیریت محمدحسن اسدی موفق‌ترین دوره در تاریخ مدیریت شهری شیراز است. افتخار این مسئولان نوکری حقیقی برای مردمی است که در خط مقدم صیانت از نظام ایستاده‌اند.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ساختاری مدیریت واحد شهری اشاره کرد و گفت: آرزوی دیرینه ما تحقق این امر است. اگر می‌خواهیم شیرازه شهر محکم باقی بماند و از تصمیمات جزیره‌ای جلوگیری شود، باید به سمت مدیریت هوشمند و یکپارچه حرکت کنیم. تجربه موفق همکاری نهادها در بحران‌های اخیر ثابت کرد مدیریت واحد، کلید موفقیت در اجرای برنامه‌های کلان است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با استناد به آیات قرآن دوران سختی‌ها را زودگذر دانست و افزود: طبق وعده الهی، پس از هر سختی آسانی‌های متعددی نهفته است. امروز زیر سایه ولایت حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای شاهد اقتداری هستیم که حتی کسانی را که دچار تردید شده بودند، به میدان وفاداری بازگردانده است.

شهرداری شیراز در خط مقدم مقاومت شهری

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در مراسم افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی منطقه ۴ گفت: شهرداری شیراز در خط مقدم جبهه مقاومت شهری قرار دارد و خدمات بی‌وقفه مدیریت شهری در بحران‌های بزرگ و روزهای سخت جنگ، پیام قدرت، پویایی و امید به آینده بود.

سید ابراهیم حسینی،افزود: مدیریت شهری شیراز در سالی پرچالش و بحرانی با تداوم خدمات بی‌وقفه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در سخت‌ترین روزها به نماد مقاومت، پویایی و امید تبدیل شد. رضایت عمومی و تقدیر مراجع مذهبی از کارنامه شورا، صحت عملکرد دوره ششم را نشان می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در روزهای جنگ و اغتشاشات، خانواده شهرداری شیراز شبانه‌روزی خدمت کردند تا مردم احساس مشکل نکنند. همراه با فرود آمدن موشک‌ها، جمع‌آوری پسماندها و آبیاری فضای سبز متوقف نشد و کارکنان شهرداری در کنار نیروهای مسلح در محل‌های بمباران حضور داشتند.

وی افزود: در ایام جنگ، افتتاح پروژه‌ها بدون وقفه ادامه یافت و انتشار اخبار آن در رسانه‌ها موجب آرامش و امنیت روانی جامعه شد.

جزئیات پروژه‌های تحول‌آفرین منطقه ۴

شهردار شیراز، گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان پروژه تحول‌آفرین در منطقه ۴ افتتاح شده و اردیبهشت‌ماه، زمان بهره‌برداری از ابرپروژه‌های شهرداری خواهد بود.

محمدحسن اسدی،افزود: سند محرومیت‌زدایی در ۴۰ محله تدوین شده و ۱۱۲ محله دیگر نیز تحت پوشش قرار گرفته‌اند. در برخی محلات امکان برگزاری جشن پایان محرومیت‌زدایی فراهم شده است.

شهردار شیراز با اشاره به توسعه فضای سبز از خرید باغ ۲۳۰ هکتاری بِش، افتتاح باغ ایرانی، باغ‌موزه پهلوانی و باغ سه‌گوش خبر داد و گفت: بهترین بوستان‌ها در این منطقه ایجاد شده است و تلاش شبانه‌روزی همکاران قابل مشاهده است.

وی کارنامه مدیریت شهری شیراز را شفاف دانست و تأکید کرد: وعده‌ها عملی شده‌اند.

سید محمدجواد افضلی، شهردار منطقه ۴، نیز اظهار کرد: اجرای ۶۰۰ مترمربع کانیواگذاری و جدول‌گذاری و ۴۹ هزار مترمربع آسفالت در محله کشن و خیابان‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس در عادل‌آباد از مهم‌ترین طرح‌های اجراشده است که در راستای طرح محرومیت‌زدایی در منطقه ۴ شهرداری شیراز انجام گرفته است.

مرحله هفتاد و دوم پروژه‌های عمرانی شهرداری شیراز با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شامل کانال‌کشی، زیرسازی و آسفالت، بهسازی ورودی بلوار عدالت شمالی، مناسب‌سازی گذرگاه‌ها و ایجاد مسیر دوچرخه‌سواری در بوستان‌های شقایق و فروزان به بهره‌برداری رسید. این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توسعه عدالت شهری و تقویت زیرساخت‌های محلات طراحی و اجرا شده است.

