تولد سومین گوزن زرد ایرانی در ارسنجان فارس

به گزارش ایلنا، سایت احیا و پرورش ارسنجان به عنوان یکی از موفق‌ترین مراکز در کشور شناخته می‌شود که تاکنون ۳۵ فرد گوزن زرد این مرکز به سایر مناطق کشور زنده گیری و منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان گفت: چند سال مدیریت تخصصی و مراقبت‌های جدی، این سایت را به جایگاهی رسانده که با اطمینان می‌توان آن را یکی از بهترین سایت‌های تکثیر کشور دانست.

حسن ابراهیمی، افزود: بر اساس طرح ملی احیا و حفاظت از گوزن زرد کشور ، سرریز جمعیت این سایت به سایر مراکز و حتی رها سازی در زیستگاه‌های طبیعی کشور نیز منتقل خواهد شد.

