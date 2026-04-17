تولد سومین گوزن زرد ایرانی در ارسنجان فارس

تولد سومین گوزن زرد ایرانی در ارسنجان فارس
دومین و سومین گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت احیا و پرورش ارسنجان متولد شدند؛ رخدادی که جایگاه این مرکز را در بازسازی جمعیت یکی از گونه‌های کم‌نظیر کشور تقویت می‌کند.

به گزارش ایلنا، سایت احیا و پرورش ارسنجان به عنوان یکی از موفق‌ترین مراکز در کشور شناخته می‌شود که تاکنون ۳۵ فرد گوزن زرد این مرکز به سایر مناطق کشور زنده گیری و منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارسنجان گفت: چند سال مدیریت تخصصی و مراقبت‌های جدی، این سایت را به جایگاهی رسانده که با اطمینان می‌توان آن را یکی از بهترین سایت‌های تکثیر کشور دانست.

حسن ابراهیمی، افزود: بر اساس طرح ملی احیا  و حفاظت از گوزن زرد کشور ، سرریز جمعیت این سایت به سایر مراکز و حتی رها سازی  در زیستگاه‌های طبیعی کشور نیز منتقل خواهد شد. 

