به گزارش ایلنا، رئیس انجمن کلیمیان شیراز در این مراسم بر ضرورت تکریم شهدا، حفظ همبستگی ملی و نقش اقشار مختلف جامعه در پاسداری از امنیت کشور تأکید کرد.

امیر اعلاء سالاری تکریم شهدا را وظیفه‌ای مشترک برای همه اقشار جامعه دانست و گفت: اقتدار امروز ایران حاصل تلاش و فداکاری آحاد مردم و نیروهای مسئول تأمین امنیت کشور است. این امنیت حاصل فداکاری کسانی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعال‌اند تا نیروهای سپاه و ارتش که از مرزها و امنیت داخلی پاسداری می‌کنند، می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی جامعه کلیمیان شیراز تصریح کرد: جامعه کلیمیان شیراز طی هفته جاری، در موکب‌های سطح شهر حضور یافته و ضمن عرض ارادت به شهدا، نقش خود را در این مراسم ایفا خواهند کرد.

به گفته سالاری، تاریخ نشان داده هرگاه فشارها و سختی‌ها بر ملت ایران افزایش یافته، همبستگی آنان نیز به همان میزان تقویت شده است.

وی افزود: امروز نیز جلوه‌های همدلی، همراهی و یکرنگی مردم ایران در نقاط مختلف شهرها قابل مشاهده است.

سالاری با بیان اینکه مردم زیر سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله) تلاش دارند از کشور صیانت کنند، از همراهی و زحمات برگزارکنندگان و حاضران مراسمات مختلف تشکر کرد.

رئیس انجمن کلیمیان شیراز، شهیدان را افرادی دانست که در مسیر پاسداری از ایران به جایگاه والای شهادت دست یافتند و سپس بیان کرد: جامعه کلیمیان شیراز وظیفه خود می‌داند با حضور بر سر مزار شهدا، تقدیم گل و قرائت زیارت، دین خود را نسبت به آنان ادا کند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، بر نقش بزرگ‌مردانی که در جایگاه‌های مختلف از کشور از نیروهای عملیاتی گرفته تا افرادی که در حوزه‌های اجتماعی نقش‌آفرین‌اند، تأکید کرد و گفت: وظیفه جامعه، حفظ آرامش، انسجام و پیروی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشور است تا به یاری خدا جنگ تحمیلی نیز به زودی پایان یابد و شاهد پیروزی ایران و صلح در خاورمیانه باشیم.

سالاری در ادامه سخنان خود با اشاره به همزیستی پیروان ادیان مختلف در ایران گفت: ما پیروان ادیان گوناگون، زیر پرچم اسلام و در کنار برادران مسلمان، مسیحی، زرتشتی و سایر ادیان زندگی می‌کنیم و از این همزیستی افتخارآمیز خرسندیم.

وی با تاکید بر اینکه دین یهودیت با صهیونیسم تفاوت دارد و همگان در احترام به شهدا و همراهی با مردم ایران شریک‌اند، افزود: ما کلیمیان در ایران در شرایط مناسبی زندگی می‌کنیم، در تمام ادوار هیچ‌گونه یهودی‌ستیزی در ایران مشاهده نشده و امن‌ترین جای جهان برای یهودیان و کلیمیان، ایران است، بنابراین افتخار می‌کنیم در این کشور زندگی می‌کنیم و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم.

رئیس بنیاد شهید منطقه یک شیراز نیز بر ضرورت پاسداشت شهدا، همبستگی ملت ایران و اتحاد اقوام و ادیان مختلف کشور تأکید کرد.

سیدعبدالله محمدی، گفت: قدردانی از شهدا وظیفه همه افراد جامعه است و امروز اقتدار ایران در دستان تمام آحاد ملت، چه نیروهای نظامی و امنیتی و چه مردم در عرصه‌های مختلف جامعه، قرار دارد. وی با اشاره به پیشینه تاریخی ملت ایران افزود: امروزه یکرنگی، همدلی و وحدت میان ایرانیان ستودنی است و در همه نقاط شهر شاهد همگرایی مردم زیر سایه مقام معظم رهبری هستیم. رئیس بنیاد شهید منطقه یک شیراز افزود: ملت ایران هیچ‌گونه اختلافی میان پیروان ادیان گوناگون ندارد و همه در زیر پرچم جمهوری اسلامی با آرامش و احترام متقابل زندگی می‌کنند. وی در پایان با اشاره به شرایط منطقه‌ای، اظهار امیدواری کرد که دست مداخله‌گر قدرت‌های استکباری و رژیم صهیونیستی از منطقه کوتاه شود تا مردم بتوانند در سایه آرامش و تفاهم، زندگی مشترک و سازنده‌ای را رقم بزنند.

