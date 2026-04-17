سازمان آتش‌نشانی شهرداری سمنان اعلام کرد:

مرگ یک جوان در پی واژگونی وانت‌پیکان در محور دامغان - سمنان
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با صدور اطلاعیه‌ای به وقوع یک فقره حادثه رانندگی واژگونی خودرو اشاره داشته و اعلام کرد: یک دستگاه وانت‌پیکان در محدوده نرسیده به پل جهاد در محور مواصلاتی دامغان - سمنان از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بررسی صحنه حادثه نشان داده شدت واژگونی این وانت‌پیکان بسیار بالا بوده و به همین علت راننده جوان خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در محل وقوع حادثه جان باخته است. علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اثر وقوع این حادثه و اعلام گزارش آن به ستاد فرماندهی 125 آتش‌نشانی سمنان، 2 خودروی عملیاتی به همراه 5 آتش‌نشان از ایستگاه شماره یک به محل اعزام شدند. نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی محل، خودرو را از مسیر خارج کردند.

