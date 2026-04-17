کشف بیش از ۱۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اندیمشک

فرمانده انتظامی استان خوزستان از توقیف یک دستگاه تریلر و کشف بیش از ۱۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، مأموران ایست و بازرسی پل زال اندیمشک حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تریلر مشکوک و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس پس از توقف خودرو در بازرسی تخصصی مقدار ۱۲۲ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۴۳ کیلو گرم شیشه و پنج کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

سردار میرفیضی با اشاره به دستگیری سه سوداگر مرگ در این رابطه گفت: در این عملیات سه نفر قاچاقچی دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

 

