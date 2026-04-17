افزایش دما در استان یزد

به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، برای امروز آسمانی صاف با قسمتی ابری و گاهش افزایش باد پیش بینی می‌شود.

برای شنبه و یکشنبه هفته آینده افزایش به‌نسبت محسوس دما و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک انتظار می‌رود.

از دوشنبه ضمن افزایش محسوس دما با نزدیک شدن سامانه ناپایدار جوی به استان، افزایش ابر و افزایش سرعت باد رخ خواهد داد.

