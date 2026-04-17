افزایش دما در استان یزد
برای شنبه و یکشنبه هفته آینده افزایش بهنسبت محسوس دما در استان یزد پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، برای امروز آسمانی صاف با قسمتی ابری و گاهش افزایش باد پیش بینی میشود.
برای شنبه و یکشنبه هفته آینده افزایش بهنسبت محسوس دما و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در برخی مناطق وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گردوخاک انتظار میرود.
از دوشنبه ضمن افزایش محسوس دما با نزدیک شدن سامانه ناپایدار جوی به استان، افزایش ابر و افزایش سرعت باد رخ خواهد داد.