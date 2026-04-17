سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات فارس در گفت و گو با ایلنا:
انتخابات شوراها طبق برنامه در ۱۱ اردیبهشت برگزار میشود/ هیچ لایحهای برای تعویق انتخابات شوراها به مجلس نرسیده است
نایبرئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات فارس گفت: در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هیچگونه لایحهای مبنی بر تعویق یا تمدید زمان انتخابات از سوی دولت، وزارت کشور یا ستاد انتخابات به مجلس و کمیسیون تخصصی امور داخلی ارائه نشده است.
غلامرضا توکل در گفت وگو با ایلنا افزود: بر این اساس، انتخابات طبق تقویم رسمی و در موعد مقرر ۱۱ اردیبهشتماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور ، عنوان کرد: اگر شورای عالی امنیت ملی با توجه به التهاب موجود، فضای خاص ناشی از شرایط جنگی و نهایینشدن آتشبس موقت، تشخیص دهد که امکان برگزاری تبلیغات و آمادگی لازم برای مردم بهطور کامل فراهم نیست، میتواند نسبت به موضوع ورود کند.
توکل تاکید کرد: اولویت ما ۴ مؤلفه رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت است از طرفی حضور حداکثری مردم موجب تقویت و بیمهشدن انقلاب خواهد شد.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر نه دولت لایحهای ارائه کرده و نه شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای تغییر زمان انتخابات اتخاذ کرده است، یادآور شد: چنانچه دولت لایحهای ارسال کند، مجلس فوراً آن را بررسی خواهد کرد و قطعاً تصمیمی اتخاذ میشود که خیر و صلاح کشور در آن باشد.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات فارس درباره تقویم تبلیغات انتخاباتی گفت: تبلیغات از سوم اردیبهشت آغاز و تا پایان وقت اداری ۹ اردیبهشت ادامه دارد. پس از یک روز استراحت، روز بعد زمان رأیگیری است و امیدواریم با حضور باشکوه مردم در شعب اخذ رأی، بهخاطر ایران، عزت ملی و آرمانهای شهدا، انتخابات پرشوری برگزار شود.
توکل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان ارائه لایحه از سوی دولت در فرصت باقیمانده اظهار داشت: زمان بسیار محدود است و عملاً در دقیقه ۹۰ قرار داریم؛ حتی ثانیههای پایانی؛ با این حال اگر در روزهای آینده لایحهای ارائه شود، مجلس فوراً آن را بررسی و تصمیمگیری خواهد کرد.
وی ارزیابی مجلس را نیز چنین تشریح کرد: نگاه مجموعه حاکمیتی بین دو مسئله است: نخست شرایط جنگ، و دوم حفظ عزت و اقتدار نظام ایت.
توکل خاطرنشان کرد: با وجود ۴۰ تا ۴۵ روز عزاداری، کشور تسلیم نشده و تمام امور با نظم، انضباط و امنیت در حال پیشرفت است، البته طبیعت شرایط جنگی ایجاب میکند که مقدمات لازم و تمهیدات ویژه نیز در نظر گرفته شود.