معرفی هیئت انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، سالار جیریایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: این رویداد فرهنگی و هنری برای دومین سال پیاپی در این استان صورت می‌پذیرد. با وجود شرایط متفاوت کشور روند این انتخاب دست خوش تغییراتی شده است، اما مانند سال گذشته برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: دسترسی به اینترنت، انتشار فراخوان این رویداد را تحت‌الشعاع قرار داد. با این حال در ارتباط با نهادهای فرهنگی و هنری و نظرخواهی از آنان، فهرستی بالغ بر 60 هنرمند استان مرکزی تهیه شد که طبق ضوابط اجرایی حائز شایستگی لازم برای شرکت در فرآیند انتخاب بودند.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی اظهار داشت: همت هنرمندان این استان در جریان جنگ 12 روزه و جنگ اخیر به تولید آثار تأثیرگذار در رشته‌های مختلف هنری قابل تقدیر است. در حقیقت می‌توان ادعا کرد که در چنین بزنگاه‌هایی است که گوهر وجودی انسان‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود.

جیریایی به روند انتخاب چهره هنر سال اشاره داشته و تصریح کرد: امروز اعضای هیئت انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی معرفی شدند. این هیئت در اولین فرصت با تشکیل جلسه حضوری، فهرست مذکور را بررسی و ارزیابی می‌کند و در نهایت نامزدهای نهایی و فرد برگزیده معرفی می‌شود.

وی به چگونگی برگزاری برنامه معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: برنامه معرفی و تجلیل از چهره سال 1404 هنر انقلاب این استان در سال جاری به صورت کاملاً متفاوت برگزار می‌شود و در میدان اصلی شهر و در اجتماع مردمی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی به چهره سال هنر انقلاب اسلامی این استان در سال 1403 اشاره کرده و در این خصوص گفت: سال گذشته با اتفاق آرای هیئت انتخاب، احسان مرادی سنجانی در رشته گرافیک به عنوان چهره سال 1403 هنر انقلاب اسلامی در استان مرکزی معرفی شده بود.

