بهره برداری از سیزده طرح زیربنایی شرکت آب منطقه ای استان در بخش صنعت آب تا پایان سال

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، غفارزاده از افزایش ۱۳۰ درصدی آب سد شهید کاظمی هم خبر داد و افزود : این سد آب شرب مسیرهای میاندوآب تا تبریز و خود تبریز را تأمین می کند که ۶۸۰ میلیون متر مکعب آب در آن ذخیره شده و همچنین دیگر سدهای آذربایجان شرقی از جمله سد نهند ، علویان و ستارخان هم ۴۰ درصد افزایش آب نسبت به سال گذشته داشتند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی طرح های افتتاح شده در سال گذشته را ۷ پروژه عنوان کرد و خاطر نشان کرد : امسال هم ۱۳ طرح زیربنایی در بخش صنعت آب از جمله افتتاح سد پیغام چای کلیبر ، سد گرمی چای میانه و پروژه های شبکه پایاب خداآفرین، جلفا ، هشترود و شبکه آیدوغموش به اتمام خواهد رسید و پروژه های آبیاری قطره ای و بارانی هم برای ۴ شهرستان جهت استفاده در ۴ هزار هکتار برای کشاورزان عزیز قابل استفاده خواهد بود .

وی بارش های مناسب و ورود رودخانه ها به دریاچه ارومیه را باعث وضعیت خوب این دریاچه دانست و ابراز امیدواری کرد انشاالله با گذشت زمان و آب شدن برف ها و همچنین سرریزی سدها وضعیت دریاچه ارومیه از این هم بهتر شود .

