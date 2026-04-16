به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مهدی مزینانی در جلسه ستاد تسهیلات سفر منطقه آزاد ارس با اشاره به تداوم موفقیت‌ های این منطقه اظهار داشت: منطقه آزاد ارس که سال گذشته نیز رتبه اول جذب گردشگر را در بین ۱۷ منطقه آزاد کشور کسب کرده بود، امسال با وجود شرایط بسیار متفاوت و پیچیده، بار دیگر توانست مقام نخست را در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه‌های جذب گردشگر، کیفیت اطلاع‌ رسانی و ارائه خدمات مطلوب کسب کند. این موفقیت بزرگ حاصل یک کار تیمی منسجم و همت تک‌ تک اعضای ستاد، مسئولان محلی و ارسوندان عزیز است.

مرینانی، با تحلیل شرایط بحرانی ناشی از جنگ اخیر تصریح کرد: پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه ما در جلسات با مدیران عامل مناطق آزاد پیش‌ بینی می‌کردیم که دامنه این نبرد گسترده شده و ظهور آن از مناطق جنوبی کشور خواهد بود. در این میان منطقه آزاد ارس با ویژگی ‌های خاص جغرافیایی و مدیریتی، جایگاهی خاص و راهبردی یافت. ارس در ایام جنگ سجده خدمت کرد و به عنوان پل نجات برای بسیاری از نیازهای کشور در حوزه ترانزیت کالا و تأمین اقلام اساسی عمل کرد و بار بزرگی را از روی دوش کشور برداشت.

وی با اشاره به آمار خیره‌ کننده ورود گردشگران خارجی به منطقه آزاد ارس گفت: در حالی که کشور در بحبوحه جنگ قرار داشت، ارس میزبان ۵۸۶۹ نفر شب اقامت گردشگر خارجی از ۱۹ کشور جهان (فراتر از کشورهای همسایه) بود که رشد نجومی ۲۵۹۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین کلیسای سنت ‌استپانوس ارس توانست رتبه سوم پربازدیدترین مکان گردشگری کل کشور را کسب کند؛ افتخاری که تنها متعلق به یک بنا نیست، بلکه مرهون تمامی اقدامات زیرساختی و خدمات ارائه شده در سطح منطقه است.

رئیس ستاد خدمات سفر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به جایگاه معنوی و حمایتی نهاد نماز جمعه افزود: یکی از برجستگی ‌های ارس حضور امام ‌جمعه‌ای فهیم و بصیر در منطقه است. ائمه جمعه همواره در مقاطع مختلف که مناطق آزاد مورد انتقادهای نادرست قرار می‌گیرند، به عنوان سپر این مناطق عمل کرده و حامی مسیر توسعه بوده‌اند.

مزینانی تأکید کرد: بالاترین حجم گردشگر نوروزی در میان تمامی مناطق آزاد کشور متعلق به ارس است و این منطقه با سربلندی در آزمون ارائه خدمات همزمان با مدیریت بحران، استانداردهای جدیدی را در حوزه گردشگری و پدافند غیرعامل تعریف کرد.

