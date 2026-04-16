نظارت بدون اغماض استاندارد بر مصنوعات طلای تولیدی و توزیعی در استان

به گزارش ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز اظهار کرد: از دیرباز فلزات گرانبها همچون طلا، پشتوانه ای قابل اتکا برای خانواده ها و به ویزه بانوان بوده و این اداره کل برای حفظ اطمینان و اعتماد شهروندان، به صورت ویزه نسبت به کنترل و نظارت در این حوزه اقدام کرده و کوچکترین اغماضی را در این خصوص نمی‌پذیرد.

جوادی گفت: سازمان ملی استاندارد، براساس ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها همچون طلا بوده و در همین راستا در سال گذشته 58 نمونه برداری از واحدهای تولیدی طلا در استان البرز انجام شده تا از تولید مصنوعات با عیار استاندارد اطمینان حاصل شود.

دبیر شورای استاندارد استان البرز در ادامه افزود: در 3 ماهه آخر سال 1404 و به رغم شرایط ویژه جنگی نیز نظارت بر واحدهای تولیدی مصنوعات طلا در استان متوقف نشده و 13 نمونه برداری در این مدت انجام شد.

مدیرکل استاندارد البرز همچنین از دیگر وظایف این اداره کل را نمونه برداری و آزمون مصنوعات طلای توزیعی در بازار استان نام برد و گفت: در صورت مغایرت یک مصنوع با عیار استاندارد، با همکاری اتحادیه مربوطه، بلافاصله مصنوع غیر استاندارد جمع آوری شده و اقدامات پیشگیرانه و قضایی لازم معمول می‌شود.

این مقام مسئول همچنین به دلیل لزوم انبارش صحیح میوه و مواد غذایی، نظارت بر سردخانه های استان را بسیار جدی ارزیابی کرده و افزود: در سه ماهه چهارم سال گذشته 10 بازرسی و در طول سال 1404 نیز 36 بازرسی از سردخانه های تحت پوشش توسط این اداره کل انجام شده که موجب تحقق 100 درصدی برنامه ابلاغ شده در این حوزه بوده است.

مدیرکل استاندارد البرز گفت: در سال گذشته برنامه بازرسی از واحدهای خدمات پس از فروش لوازم خانگی و مراکز خدمات پس از فروش خودرو نیز به طور کامل و 100 درصدی تحقق یافته و میزان رضایت شهروندان از عملکرد این مراکز به مراجع مرتبط منعکس شده است.

جوادی در پایان از بازرسی خدمات اقامتی و رفاهی در هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان و تحقق 100درصدی برنامه ابلاغی در سال 1404 خبر داده و افزود: نواقص احتمالی مربوطه در این خصوص منعکس شده است.

