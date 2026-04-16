هرمزگان رکورددار برنامههای دهه کرامت شد / اجرای ۲۳۹ رویداد با حضور کاروانهای رضوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری ۲۳۹ برنامه فرهنگی و مذهبی در دهه کرامت خبر داد و گفت: کاروانهای «زیر سایه خورشید» از ۲۹ فروردین وارد استان میشوند و برنامهها در سراسر هرمزگان جریان خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فرخنده جلالی ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، ضمن تبریک سال نو و تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع) و جمعی از دانشآموزان در جنایات اخیر دشمن، اظهار کرد: اصحاب رسانه استان در جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) حضوری مؤثر و مقتدرانه در میدان اطلاعرسانی داشتند که موجب آگاهی و بیداری افکار عمومی جهان شد.
وی افزود: دشمن با اقداماتی همچون ترور فرماندهان و حمله به مراکز آموزشی، چهره واقعی خود را بیش از پیش آشکار کرد و استان هرمزگان نیز در خط مقدم این نبرد قرار داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به برنامههای دهه کرامت گفت: این برنامهها با شعار «ایران امام رضا» در سطح گستردهای برگزار میشود و دهمین دوره جشنهای «زیر سایه خورشید» از ۲۹ فروردینماه با ورود سه کاروان خادمان رضوی از طریق راهآهن آغاز خواهد شد.
جلالی تصریح کرد: غبارروبی گلزار شهدا در بندرعباس و شهرستانها، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، برگزاری محافل ادبی و قرآنی، کرسیهای تلاوت، مسابقات فرهنگی، اجرای سرود و راهاندازی موکبهای مشاوره از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی با بیان اینکه ۳۵ عنوان برنامه در قالب ۲۳۹ رویداد در سراسر استان اجرا میشود، افزود: اعزام ۳۰۰ نفر از خانواده شهدای میناب به مشهد مقدس نیز از جمله برنامههای شاخص این ایام است.
در ادامه این نشست، جلالی به پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی اشاره کرد و گفت: ۱۱۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که پس از داوری، ۷۳ اثر برگزیده شدند. با توجه به شرایط موجود، مهلت ارسال آثار تمدید شده و اجرای نهایی جشنواره پس از برقراری شرایط مناسب برگزار خواهد شد.
وی تأکید کرد: برنامههای دهه کرامت محدود به مرکز استان نیست و با همکاری شبکه جوانان رضوی و کانونهای خدمت رضوی در تمامی شهرستانها اجرا میشود.
همچنین مصطفی رجبیان، دبیر جشنهای مردمی «زیر سایه خورشید»، با اشاره به نوزدهمین سال اعزام کاروانهای خادمان رضوی به سراسر کشور گفت: با وجود شرایط خاص کشور، این کاروانها از ۲۹ فروردین تا ۹ اردیبهشتماه در هرمزگان حضور خواهند داشت.
وی افزود: پرچمهای متبرک حرم امام رضا (ع) پیش از اعزام در جوار مضجع شریف آن حضرت قرار میگیرند و کاروانها در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از ایران نیز حضور یافتهاند.
رجبیان با تشریح برنامههای روز نخست ورود کاروانها به بندرعباس گفت: استقبال در راهآهن، ادای احترام به شهدا، برگزاری مراسم اهتزاز پرچم رضوی در پارک غدیر، ویژهبرنامه «مادر و دختری» و دیدار با نماینده ولیفقیه در استان از جمله این برنامههاست.
وی با اشاره به گستردگی برنامهها بیان کرد: ۲۳۹ برنامه در قالب ۵۴ عنوان از جمله اجتماعات مردمی، دیدار با اقشار مختلف، برنامههای ویژه اهل سنت و کرسیهای تلاوت برگزار میشود.
دبیر جشنهای مردمی «زیر سایه خورشید» همچنین از اقدامات حمایتی این کاروانها خبر داد و گفت: آزادی زندانیان، کمک به نیازمندان، تجلیل از کادر درمان، حمایت از نوعروسان و توزیع بستههای معیشتی از جمله فعالیتهای این کاروانهاست.
رجبیان در پایان با دعوت از رسانهها برای پوشش این رویدادها خاطرنشان کرد: تقریباً تمامی شهرستانهای استان میزبان کاروانهای رضوی خواهند بود و هدف اصلی این برنامهها توسعه معنویت در جامعه است.