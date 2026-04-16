رئیس اورژانس شهرستان بابل خبر داد:
یک کشته و مصدوم؛ دستاورد حادثه رانندگی جاده کمربندی شهر امیرکلای
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل به وقوع حادثه رانندگی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: سانحه رانندگی در جاده کمربندی شهر امیرکلای از توابع این شهرستان یک جوان 24 ساله را به کام مرگ کشاند و 2 مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی افزود: بر اساس یک گزارش مردمی مبنی بر انحراف یک دستگاه «مزدا تری» در کمربندی امیرکلا جنب رستوران پدربزرگ به مرکز اورژانس شهرستان بابل، بلافاصله مرکز ارتباطات اورژانس، تکنسینهای پایگاههای شهر و کمربندی امیرکلا را به محل وقو حادثه رانندگی اعزام کرد.
وی به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: تکنسینهای اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند. در این حادثه رانندگی متأسفانه یک مرد 24 ساله به علت شدت جراحات خونریزی فاقد علائم حیاتی بود و تلاشهای تکنسینهای اورژانس برای احیا ثمری نداشت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل اظهار داشت: در این حادثه 2 مرد 24 و 26 ساله دچار آسیبدیدگیهای «مولتیتروما و هدتروما» شدند. نیروهای اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان شهید بهشتی منتقل کردند.