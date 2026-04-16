۲۴۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی دچار خسارت شدند

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان، اظهار کرد: با برنامه ریزی هایی که انجام می شود و به همت صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی، واحدهای تولیدی آسیب دیده، بهتر از گذشته، در سریع ترین و کوتاه ترین زمان ممکن بازسازی و نوسازی می شوند.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۰۰ واحد تولیدی مورد بازدید کارشناسان و ارزیابان تشخیص خسارت قرار گرفته اند و با این وجود، خلل قابل توجهی به روند تولید وارد نشده و توقف تولید نداشتیم.

پرنیان به تداوم پایداری جریان تولید با وجود آسیب به برخی از حلقه های زنجیره تولید اشاره کرد و افزود: از آغاز جنگ ۴۰ روزه تاکنون جلسات متعدد و مکرر در بخش تنظیم گری و سیاست گذاری برای تولید و تامین کالا انجام شده است؛ اما بنا به مصلحت، بسیاری از این اقدامات رسانه ای نشد.

وی اضافه کرد: تمهیدات لازم برای تامین مواد اولیه، تامین مالی واحدهای تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و رفع موانع تولید صورت گرفته است و تیم اقتصادی آذربایجان شرقی همه روزه موضوع رصد روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی استان را در دستور کار دارند.

پرنیان با اشاره به اینکه در دوران جنگ ۱۲ روزه و تحمیلی سوم، تولید استمرار داشته و علاوه بر آن جریان سرمایه گذاری نیز متوقف نشد، افزود: صنایع تولیدی استان در حال حاضر با ظرفیت مناسب در حال فعالیت بوده و در کنار مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین غنیمت های دوران جنگ، تجارب بدست آمده برای تسهیل امور تولید و تجارت در زمان صلح است؛ گفت: اگر در زمان جنگ توانستیم فرآیندها را تسهیل و تسریع کنیم؛ پس می توانیم در دوران صلح نیز همین روال را ادامه دهیم.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، مسیر طراحی شده از سوی رهبر شهید برای ارتقا جایگاه اقتصادی کشور در منطقه و جهان که از سوی رهبر انقلاب هم در قالب شعار سال مورد تاکید قرار گفته است؛ با قوت طی خواهد شد.

انتهای پیام/